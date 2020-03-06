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Kafkas Dernekleri TSK'nın yanında

İHA

Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü; "Önümüze çıkarılan tüm engellere ve saldırılara rağmen ulusal güvenliğimizin korunması, yeni insani krizlerin önlenmesi ve bölgemizde barışın tesis edilmesi için çaba gösteren devletimizin ve ordumuzun destekçisi olmaya ve gerektiğinde yanlarında mücadele etmeye hazır olduğumuzu tüm dünyaya ilan ediyoruz" dedi.

Kafkas Dernekleri TSK'nın yanında

Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü; "Önümüze çıkarılan tüm engellere ve saldırılara rağmen ulusal güvenliğimizin korunması, yeni insani krizlerin önlenmesi ve bölgemizde barışın tesis edilmesi için çaba gösteren devletimizin ve ordumuzun destekçisi olmaya ve gerektiğinde yanlarında mücadele etmeye hazır olduğumuzu tüm dünyaya ilan ediyoruz" dedi.
Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği, Kayseri Kafkas Derneği, Uzunyayla Kültür Derneği, Kaynar Derneği, Aşağıborandere Derneği, Methiyeliler Derneği ve Sacayağı Derneği TSK'ya destek vermek için ortaklaşa basın açıklaması düzenledi. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü; TSK'nın düzenlediği Bahar Kalkanı Harekatı'nı destekledikleri gibi varılan ateşkesi de Çerkes dernekleri olarak desteklediklerini söyledi. Görücü; "Askerimiz İdlib'de hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktadır. Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivillerin katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine 1864'de Çerkes sürgününde olduğu gibi dünya sessiz kalmaktadır. Burada tekrar seslenmek istiyoruz; karşımızda insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kast eden zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık bir tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insani ve vicdani sorumluluğumuzdur. Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı harekatlarına bu necip milletimiz nasıl destek verdiyse aynı desteği bu operasyon için de vermektedir. Türkiye; bölgesinde ve dünyada barışın anahtarıdır. Türkiye'nin Suriye'deki varlığını sorgulamak, sınır güvenliğimizi yok saymak anlamına gelir. Önümüze çıkarılan tüm engellere ve saldırılara rağmen ulusal güvenliğimizin korunması, yeni insani krizlerin önlenmesi ve bölgemizde barışın tesis edilmesi için çaba gösteren devletimizin ve ordumuzun destekçisi olmaya ve gerektiğinde yanlarında mücadele etmeye hazır olduğumuzu tüm dünyaya ilan ediyoruz. Fedakar ecdadımızın ve kahraman şehitlerimizin emaneti olan bu vatana her koşulda sahip çıkacağımızı, devletmillet bütünleşmesiyle mücadelemizi el ele, omuz omuza vereceğimizi bir kez daha dünyaya haykırmak istiyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üzerinde tutuyoruz. Bugün, her zamankinden daha güçlü, birlik ve beraberlik içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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