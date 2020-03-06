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Başkan Çolakbayrakdar: "5 yılda Kocasinan’ı her alanda hizmetin merkezi konumuna getirdik"

İHA

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, meclis üyeleri, muhtarlar ve basın mensuplarıyla bir araya gelerek, Kocasinan'a 5 yılda yaptığı hizmetleri sunum eşliğinde anlattı. Milletin kaynaklarını millete harcamak için 5 yılda toplam 412 Milyon 368 Bin Türk Lirası yatırım yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle Kocasinan'ı teknolojinin, sanatın, kültürün, bilimin, sporun ve eğitimin merkezi haline getirdiklerini söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar: "5 yılda Kocasinan’ı her alanda hizmetin merkezi konumuna getirdik"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, meclis üyeleri, muhtarlar ve basın mensuplarıyla bir araya gelerek, Kocasinan’a 5 yılda yaptığı hizmetleri sunum eşliğinde anlattı. Milletin kaynaklarını millete harcamak için 5 yılda toplam 412 Milyon 368 Bin Türk Lirası yatırım yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle Kocasinan’ı teknolojinin, sanatın, kültürün, bilimin, sporun ve eğitimin merkezi haline getirdiklerini söyledi.
Kocasinan Akademi Mimarsinan Tesis’inde düzenlenen ‘Bizimle 5 yıl’ programına; Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, basın mensupları ve davetliler katıldı.
Konuşmasına Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından İdlib’de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatına değinen Başkan Çolakbayrakdar, “Rabbim Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun. 27 Şubat gecesi Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan hain saldırı neticesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Bin yıldır yaşadığımız bu topraklarda kıyamete kadar Ay Yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında huzur içerisinde ezan sesiyle yaşamak bu aziz millete nasip olsun diye dua ediyoruz” şeklinde konuştu.
Kocasinan Belediyesi kurulduğundan bu yana Belediye Başkanlığı yapan Ali İhsan Alçı, Bekir Yıldız ve Mustafa Çelik’e teşekkür ederek, sunumuna başlayan Başkan Çolakbayrakdar, “Daha yaşanabilir Kocasinan için yatırım ve projeler yaptık. Bu doğrultuda 5 yılda 28 sosyal tesisi Kocasinan’a kazandırdık. Her bir mahallenin kendi özelliğine ve ihtiyacına göre tesisler yaptık. Tesislerin daha fonksiyonel olması için projeler ürettik. Bunlardan biri olan Kocasinan Akademi ile eğitim, sosyal, kültür, sanat, spor gibi hayatın her alanında bölge sakinlerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmet veriyoruz. Değişik branşlarda eğitim faaliyeti yürütüyoruz. Kocasinan Akademi’nin şu ana kadar eğitiminden yararlanan 33 bin 289 kişi ve spor tesislerinden faydalanan ise 53 bin 485 kişi olmak üzere toplam 86 bin 774 kişi faydalanmıştır. Gençlik Merkezi ve Çocuk Kulübü ile çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca öğrencilerimize şu ana kadar toplam 318 bin 500 adet Kocasinan Çocuk Dergisi dağıttık. Özellikle yaz ayında her hafta değişik günlerde ve farklı mahallelerde Kocasinan Çocuk Kulübümüzle birlikte etkinlikler düzenliyoruz. Mahallerimizde gerçekleştirilen sokak oyunları şenlikleriyle yaklaşık 36 bin kişiye ulaştık. Bütün gayretimiz; Kocasinan’ı teknolojinin, sanatın, bilimin, sporun, eğitimin, paylaşmanın merkezi yapmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
İlçe belediyeler ölçeğinde Türkiye’deki en büyük kentsel dönüşüm projeleri yapan belediye olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’da Kentsel Dönüşüm Alanı toplam 4 milyon 207 bin 873 metrekare alanı kapsamaktadır. 1 milyon 500 bin metrekare alanda aktif olarak çalışma yürütüyoruz. Şu ana kadar teslim edilen konut sayısı 529 ve yapımı devam konut sayısı ise 962 adettir. Özellikle kentsel Dönüşüm bizim için öncelikli olarak sosyal bir dönüşüm anlamı taşımaktadır. Vatandaşın ne tür ihtiyacı varsa kentsel dönüşümle gerçekleştiriyoruz. İlçenin çehresini değiştirerek, sosyal mekanlar oluşturacağız. Okul, Kur’an Kursu, cami, pazar yeri, park, oyun ve spor alanları, sosyal merkezler gibi bölgede nelere ihtiyaç duyuluyorsa kentsel dönüşümle birlikte tamamlanmasını sağlıyoruz. Bu bizim esas amaçlarımızın başında geliyor. Özellikle engellilerin hayatını kolaylaştırmak adına ‘Kocasinan’da hayatı tüm renkleriyle yaşamak için engel yok’ sloganla vatandaşlarımızın hayatlarına dokunuyoruz” diye konuştu.
Sosyal belediyecilik çalışmalarının vatandaşın refahına ve mutluluğuna katkı sunduklarına dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar;
“Kocasinan Belediyesi olarak 7’den 70’e herkes için projeler üretiyoruz. Sosyal odaklı bir hizmet anlayışıyla bölge sakinlerine hizmet veriyoruz. Bu kapsamda Kocasinan Gönüllüsü projemizle ihtiyaç sahibi 25 bin 80 aileye ulaştık. Toplam 548 bin 717 adet olmak üzere 108 bin 715 kişiye yüreğine dokunduk. Sosyal Market ise 5 bin 916 aile olmak üzere 29 bin 580 kişinin yüreğine dokunduk. Çölyaklı ailelere destek olarak bu zamana kadar toplam bin 685 glütensiz ürün paketi dağıttık. Kocasinan bölgesinde doğan her bebeği ‘Hoş Geldin Bebek’ sloganı ve bebek setiyle karşılıyoruz. Bu zamana kadar toplam 16 bin 322 adet bebek seti hediye ettik. Ayrıca evlenen çiftlere ‘Nikah Seti' hediye ediyoruz. Bu zamana kadar toplam 14 bin 132 adet nikah seti hediye ettik. Kocasinan Belediyesi olarak, eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında ilçe sakinlerinin yanında yer alarak, Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalıklı olduğunu gösteriyoruz” ifadelerine yer verdi.
Kocasinan’ın yeşil dokusunu zenginleştirdiklerini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü; “Yeni Kocasinan’da daha fazla park ve yeşil alanlar oluşturarak ilçeyi dünya normlarının üzerine çıkarttık. 5 yılda toplam 2 milyon 68 bin metrekare yeşil alanı Kocasinan’ımızın hizmetine sunduk. Böylelikle kişi başına düşen yeşil alan miktarının 14.94 metrekareye ulaştırdık. Ayrıca 5 yılda; 23 adet basketbol sahası, 55 adet futbol sahası, 50 bin metrekare sentetik çim alanı, 45 bin metrekare EPDM yürüyüş yolları ilçemize kazandırdık ve 307 bin fidanı toprakla buluşturduk. İlçemize 5 yılda toplam 412 milyon 368 bin TL fiziki olarak yatırımı yaparak, milletin kaynaklarını yine milletin hizmetine sunduk. Hangi mahallede neye ihtiyaç varsa hizmetler ürettik. Bu yaklaşım içerisinde Kocasinan’ın her bir bölgesinde vatandaşlarımızın yaşamaktan keyif alacağı, mutlu olacakları bir şehir inşa ediyoruz. Marka ve modern şehir Kayseri’nin değerine değer katabilmek için gayret ediyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç olmak üzere 16 ilçe olarak hep birlikte Kayseri için çalışıyoruz. Şehrimize hizmet veren bakanlarımıza, milletvekillerimize ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Bizim için önemli olan kubbede hoş bir seda bırakabilmektir. Bu zamana kadar şehrimizi ve ülkemizi daha ileri noktalara nasıl götürebileceğimizin gayreti içerisinde olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz”
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayseri’yi marka şehri konumuna getiren Kocasinan ilçesi’nde yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, “Gayretli ve emekleriyle Kocasinan’ı daha iyi konuma getiren ve durmadan çalışan Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hizmetleri takdir eden vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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