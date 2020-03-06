Yıldız Kızlar Futbol İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 20192020 Sezonu Okullar Arası Küçük Kızlar Futbol İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

8 Ocak5 Mart 2020 tarihleri arasında Argıncık Futbol sahasında yapılan müsabakalara 6 takımdan 120 sporcu katıldı.

Oldukça heyecanlı keyifli geçen müsabakalar sonucunda; 1 75.Yıl İ.M.K.B. Ortaokulu (A), 2 İbrahim Yüzbaşıoğlu Ortaokulu (A), 3 Şehit Mehmet Erdoğan (A), 4 Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu (A) oldu.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.