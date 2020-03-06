Kayseri'de, İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı

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Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği öncülüğünde, İdlib'de şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için Kayseri'deki Hunat Camisi'nde öğle vakti gıyabi cenaze namazı kılındı. AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda kişinin kıldığı gıyabi cenaze namazının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Muhammed KISIR

2020-03-06 16:16:39



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