Başkan Palancıoğlu Alzheimer Derneği’ni misafir etti

Alzheimer Derneği Kayseri Şube Başkanı Uzm. Dr. Hatice Kübra Şirin ve dernek yöneticileri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu ziyaret ederek Kayseri'de Alzheimer adına yapılan çalışmaları istişare ettiler.

Eski Çınarlar Yaşam Merkezi projesi ile yaşlı vatandaşlara bir çok konuda destek olacaklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Derneğimiz şuanda belediyemizin tahsis ettiği alanda 100’ün üzerinde alzheimer hastasına yardımcı oluyor. Her hafta çarşamba günleri uygulamalı eğitim ve çalışma yapıyorlar. Bu güzel bir hayır işi. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Belediyemizin tahsis ettiği yerle ilgili ilave talepleri var. İnşallah bizde bunu geliştirerek daha güzel bir hale getireceğiz. Bununla birlikte nasip olursa Eski Çınarlar Yaşam Merkezi projemiz çok güzel olacak. Özellikle emekli ve yaşlı vatandaşlarımız bu merkezlerde keyifli ve dolu dolu vakit geçirecekler. Emekli olduktan sonra kimse köşeye çekilmesin. Zihin boş kaldıkça, beyni çok kullanmadıkça alzheimer hastalığı artıyor. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza çok kitap okumalarını, çeşitli sosyal faaliyetlerde bulunmalarını özellikle belediyelerin etkinliklerine katılmalarını tavsiye ediyorum. Özellikle endüstriyel gıdalardan uzak durmaları gerektiğini de hatırlatmak isterim. Özellikle alzheimer ciddi alınması gereken bir hastalık. Bizde belediye olarak sosyal bakımından bu konuyu önemsiyor ve elimizden gelen desteği veriyoruz. Alzheimer Derneğimizi önemli ve anlamlı çalışmaları için takdir ediyor, emekleri için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

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