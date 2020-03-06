2 gündür haber alınamayan bina görevlisi ölü bulundu

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 gündür haber alınamayan bina görevlisi, dairesinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yakut mahallesinde meydana gelen olayda, bir apartmanda bina görevlisi olarak çalışan Battal Y.'den (58) haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine haber verdi. Kapının açılmasıyla içeri giren ekipler, Battal Y.'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Battal. Y.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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