Kayseri OSB Teknik Koleji Voleybol takımı finale yükseldi

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Kayseri OSB Teknik Koleji Voleybol takımı PlayOff’ta adına finale yazdırdı.

Türkiye Voleybol Bayanlar 2.Ligini lider olarak tamamlayarak adını PlayOff grubuna yazdırmayı başaran Kayseri OSB Teknik Koleji Voleybol takımı PlayOff grubunda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 7 puanla lider tamamlayarak finale yükseldi. 46 Mart tarihlerinde Denizli’de oynanan yarı final maçlarında iyi bir performans sergileyerek adını finale yazdıran OSB Teknik Koleji finaldeki rakibini bekliyor.

Kayseri OSB Teknik Koleji Voleybol takımı 1113 Mart 2020 tarihlerinde final müsabakalarını Isparta'da oynanacak.

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