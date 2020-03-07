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Kayseri Sağlık Müdürlüğü’nde 2019’un 2. Yarısı Değerlendirildi

İHA

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli Başkanlığında gerçekleşen programda, 2019'un 2. yarısında merkez ve ilçelerde yürütülen faaliyet ve yatırımlar video eşliğinde değerlendirildi.

Kayseri Sağlık Müdürlüğü’nde 2019’un 2. Yarısı Değerlendirildi

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli Başkanlığında gerçekleşen programda, 2019’un 2. yarısında merkez ve ilçelerde yürütülen faaliyet ve yatırımlar video eşliğinde değerlendirildi.
GETAT Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen programa; Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Mesut Akdeniz, Personel Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Salep, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop, Başkan Yardımcıları, ilçe sağlık müdürleri, hastane idarecileri ve birim uzmanları katıldı.
Programın açılış konuşmasında, ekip çalışmasının önemine değinen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, “Günümüzde mükemmel insan arayışı, yerini iyi ve doğru sistem arayışına bırakmıştır. İyi ve doğru sistemleri de, iyi ekipler meydana getirecektir. Bu yüzden ortak amaç unutulmadan, ekip çalışmasına odaklanılmalıdır. İnsan yapısal olarak; bir aileye, bir çevreye ve bir gruba ait olmak ister. Bu aidiyetler içerisinde “İşimiz” de varoluş alanlarımızdan biridir. Kendimize, işimize ve ait olduğumuz ekibe saygı duymak durumundayız. İşimizdeki ekip çalışmalarının en güzel yanı, aidiyetliğin verdiği memnuniyetle birlikte başardık duygusudur. Ekip çalışmasının yanında sağlıklı iletişime de değinmek istiyorum. Bu konuda yapılan araştırmalar ortada: İş hayatında, başarının %85’i doğru iletişim, kusurların %75’i iletişim eksikliği, kayıpların %80’i ise kötü iletişimden kaynaklanıyor. İş hayatında başarılı olmanın temel kuralının ise saygı ve sevgi temelli bir yaklaşım olduğu açıkça ortadadır” ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmasının ardından, 2019 yılı içerisinde gerçekleşen faaliyetler ve yatırımların video eşliğinde izlendiği program, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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