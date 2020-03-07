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Melikgazi Belediyesi'nde Çölyakla Yaşam Semineri

İHA

Melikgazi Belediyesi çölyak hastalarına özel "Çölyakla Yaşam" konulu sağlık semineri düzenledi.

Melikgazi Belediyesi'nde Çölyakla Yaşam Semineri

Melikgazi Belediyesi çölyak hastalarına özel “Çölyakla Yaşam” konulu sağlık semineri düzenledi.
Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen programa çölyak hastaları ve yakınları katıldı. Çölyak hastalarına her konuda destek olduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Çölyak endüstriyel gıdaların sebep olduğu bir hastalık. Çölyak hastalığı bir sindirim sistemi rahatsızlığıdır. Endüstriyel ve hazır gıdalar yemeye başladıktan sonra hastalıklar artmaya başladı. Bu seminer bizim için güzel bir bilgilendirme oldu. İnsanların çölyak hastalığı hakkında bilgileri yok. Ben kendi şahsım adına bu seminerde çok bilgilendim. Melikgazi’mizde çölyak hastalığını yaşayan vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarımız devam edecek. Çölyakla Yaşam Derneğiyle bir araya gelerek sizlere daha iyi nasıl hizmet edebiliriz bununla ilgili bir çalışmalarımız sürüyor. Hastalık konusunda vermiş olduğu bilgiler için Alper Bey’e teşekkür ediyorum.” dedi.
Memorial Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Yurci, çölyak hastalığı hakkında kapsamlı bilgi vererek, “Masum sandığınız karın ağrısı ve şişkinlik şikayetleriniz çölyak hastalığına işaret ediyor olabilir. Ekmek, makarna, bisküvi ve diğer unlu mamüller gibi en sevdiğiniz yiyeceklerden uzak durmak zorunda kalmanıza neden olabilecek bu hastalığın adı çölyak. En yaygın besin emilim sorunudur çölyak hastalığı. Ve her yaşta karşımıza çıkar. Yaşam boyu devam eden tek gıda alerjisi olan çölyak, genellikle kalıtsal olarak ortaya çıkar. Çölyak hastalığının tek tedavisi glütensiz diyet olarak bilinmektedir. Glütensiz bir yaşama geçildiğinde hastalıkla ilgili bir sorun görülmemektedir. Burada önemli olan glütenli ve glütensiz gıdaların iyi ayrılmasıdır. Glüten daha çok buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıllarda bulunmaktadır. ” diye konuştu.
Seminerden memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlara program sonunda glütensiz ürünlerden oluşan bir gıda paketi verildi. Vatandaşlar Başkan Palancıoğlu’na teşekkür ederek: “Başkanımızın bizleri unutmaması ve bizler için özel bir program hazırlaması bizleri mutlu etti. Sıkıntılarımızın farkında olduğu için kendisine teşekkür ediyoruz.” dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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