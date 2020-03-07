Kayserispor 6 maçtır yenilmiyor

Hes Kablo Kayserispor, yarın oynayacağı rakibi Kasımpaşa'ya 6 maçtır yenilmiyor.
Spor Toto Süper Lig tarihinde bugüne kadar 19 kez karşılaşan Kasımpaşa ile Hes Kablo Kayserispor, yarın maçta birbirine üstünlük kurmak için 20. kez sahaya çıkacak. Geride kalan 19 Süper Lig maçında 9 kez Kayserispor kazandı 3 kez de Kasımpaşa kazandı. 7 maç da berabere bitti. Kayserispor 26 kez, Kasımpaşa ise 23 kez fileleri havalandırdı.
Kayserispor, rakibi Kasımpaşa ile oynadığı son 6 maçında mağlup olmadı. Kayserispor, rakibi ile oynadığı son 6 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik aldı. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maç karşılıklı atılan goller ile 11 berabere bitmişti. Sarı Kırmızılılar, son olarak 20162017 sezonunda deplasmanda 31 mağlup olmuştu. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve neticeleri şöyle:
2019/2020 KayserisporKasımpaşa 11
2018/2019 KayserisporKasımpaşa 21
2018/2019 KasımpaşaKayserispor 03
2017/2018 KayserisporKasımpaşa 32
2017/2018 KasımpaşaKayserispor 11
2016/2017 KayserisporKasımpaşa 22
2016/2017 KasımpaşaKayserispor 31
2015/2016 KasımpaşaKayserispor 12
2015/2016 KayserisporKasımpaşa 00
2013/2014 KayserisporKasımpaşa 00
2013/2014 KasımpaşaKayserispor 31
2012/2013 KasımpaşaKayserispor 12
2012/2013 KayserisporKasımpaşa 10
2010/2011 KayserisporKasımpaşa 13
2010/2011 KasımpaşaKayserispor 12
2009/2010 KasımpaşaKayserispor 22
2009/2010 KayserisporKasımpaşa 00
2007/2008 KasımpaşaKayserispor 02
2007/2008 KayserisporKasımpaşa 20
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