Kayserispor 6 maçtır yenilmiyor

Hes Kablo Kayserispor, yarın oynayacağı rakibi Kasımpaşa'ya 6 maçtır yenilmiyor.

Spor Toto Süper Lig tarihinde bugüne kadar 19 kez karşılaşan Kasımpaşa ile Hes Kablo Kayserispor, yarın maçta birbirine üstünlük kurmak için 20. kez sahaya çıkacak. Geride kalan 19 Süper Lig maçında 9 kez Kayserispor kazandı 3 kez de Kasımpaşa kazandı. 7 maç da berabere bitti. Kayserispor 26 kez, Kasımpaşa ise 23 kez fileleri havalandırdı.

Kayserispor, rakibi Kasımpaşa ile oynadığı son 6 maçında mağlup olmadı. Kayserispor, rakibi ile oynadığı son 6 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik aldı. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maç karşılıklı atılan goller ile 11 berabere bitmişti. Sarı Kırmızılılar, son olarak 20162017 sezonunda deplasmanda 31 mağlup olmuştu. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve neticeleri şöyle:

2019/2020 KayserisporKasımpaşa 11

2018/2019 KayserisporKasımpaşa 21

2018/2019 KasımpaşaKayserispor 03

2017/2018 KayserisporKasımpaşa 32

2017/2018 KasımpaşaKayserispor 11

2016/2017 KayserisporKasımpaşa 22

2016/2017 KasımpaşaKayserispor 31

2015/2016 KasımpaşaKayserispor 12

2015/2016 KayserisporKasımpaşa 00

2013/2014 KayserisporKasımpaşa 00

2013/2014 KasımpaşaKayserispor 31

2012/2013 KasımpaşaKayserispor 12

2012/2013 KayserisporKasımpaşa 10

2010/2011 KayserisporKasımpaşa 13

2010/2011 KasımpaşaKayserispor 12

2009/2010 KasımpaşaKayserispor 22

2009/2010 KayserisporKasımpaşa 00

2007/2008 KasımpaşaKayserispor 02

2007/2008 KayserisporKasımpaşa 20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.