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Sevgilisini vurup intihar eden baba, kızı öldürüldüğünde, idam cezası istemişti

DHA

Sevgilisini vurup intihar eden baba, kızı öldürüldüğünde, idam cezası istemişti


KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de evlilik teklifini reddettiği gerekçesiyle Suna Ç.'yi vurarak yaraladıktan sonra aynı tabancayla intihar eden Kazım Şimşek'in (54) kızı Gülay Şimşek de 8 ay önce ayrılmak istediği sevgilisi Özkan Onay tarafından sokak ortasında öldürüldü. Sevgilisini, kızının katili gibi 'reddedildiği' için vuran Şimşek, o dönem DHA'ya yaptığı açıklamada, "Kadınlar öldürülüyor. Buna 'dur' demek lazım. Kadına şiddet olaylarında idam verilmesini özellikle talep ediyorum" demişti.
EVLİLİK TEKLİFİNİ REDDEDİNCE VURUP, İNTİHAR ETTİ
Melikgazi ilçesi TOKİ 8'inci Etap Asilevler'de yaşayan Suna Ç.'nin evinde dün yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti: 
Kazım Şimşek, sevgilisi Suna Ç.'nin evine giderek evlilik teklifinde bulundu. Ancak Suna Ç., olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine 1 yıldır birlikte olan çift arasında tartışma çıktı. Bu sırada Kazım Şimşek, yanında taşıdığı tabancayı çıkartarak, Suna Ç.'ye ateş etti. Bacağından vurulan kadın, kanlar içinde yere yığılırken Şimşek aynı tabancayı başına ateşleyerek intihar etti.
TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Olaydan sonra kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden Suna Ç.'nin, polise verdiği ilk ifadesinde, "Kazım Şimşek'i bir yıldır tanıyorum. Zaman zaman evime gelirdi. Benimle evlenmek istiyordu. Bana evlenmek istediğini söyledi, kabul etmedim. Tartıştık, sonra silahıyla beni vurup, intihar ettiği" dediği öğrenildi.
KIZI ÖLDÜRÜLÜNCE, İDAM CEZASI İSTEMİŞTİ
Kayseri'nin Sarız ilçesi Ayranlık Köyü'nde toprağa bugün toprağa verilen Kazım Şimşek'in, kızı Gülay Şimşek, geçen yıl  31 Temmuz günü işten eve dönerken, ayrılmak istediği sevgilisi Özkan Onay tarafından sokak ortasında vurularak, öldürülmüştü. Kazım Şimşek, o dönem DHA'ya yaptığı açıklamada, "Ülkemizin farklı illerinde ve değişik ortamlarda kadınlara yönelik şiddet hadisesi oluyor. Kadınlar öldürülüyor. Artık buna 'dur' demek lazım. Bu cinayetlerde mahkeme tarafından sonuca gidilerek, dava uzatılmadan idam kararı verilmesi gerekiyor. Ben kadına şiddet olaylarında idam kararlarının verilmesini özellikle talep ediyorum. En azından bir caydırıcılık olur" demişti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)
2020-03-07 17:24:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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