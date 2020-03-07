CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kayseri'de

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de iş adamları ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de bir grup iş adamı ile toplantıya katılmak üzere Kayseri'ye geldi. Bir otelde iş adamları ile yaklaşık 5 saatlik bir toplantı gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, daha sonra karayolu ile kentten ayrıldı.

Kılıçdaroğlu, otel çıkışında gazetecilerin soruları üzerine, "Gayet güzel değerlendirme yapıldı" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.