Havalar ısındı, gelengiler ortaya çıktı

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Erciyes Üniversitesi'nin sembolü haline gelen gelengiler, havaların ısınmasıyla beraber ortaya çıktı.

Erciyes Üniversitesi'nin kampüsünde bulunan gelengiler, havaların ısınmasıyla beraber ortaya çıkmaya başladı. Öğrencilerin de maskotu olan gelengiler, ısınan havaları fırsat bilerek kampüste dolaşması kameralara yansıdı. Ayrıca, kampüs içerisinde bazı yollara da sürücülere uyarılarda bulunmak için 'Dikkat gelengi çıkabilir" levhaları da bulunuyor.

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