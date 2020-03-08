En iyi olabilmek için 1 milyon TL harcadı Kayseri’nin ‘En İyi Best’ ödüllü kuaföründe hizmette sınır yok Kuaför Serkan Arpalı: “Müşterilere her konuda daha iyi hizmet vermek için çabalıyoruz”

Kayseri’de 25 yıldır erkek kuaförlüğü yapan Serkan Arpalı, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için iş yerine 1 milyon lira harcadı.

Müşterilere her türlü hizmetin sunulduğu kuaförde, 5’i üst katta ve 2 tanesi VIP konumda olmak üzere 7 tıraş koltuğu, çocukların tıraş olabilmesi için ayrı bir bölüm, masaj salonu, lazer salonu, sıcak ve soğuk içecek ikramı yapılabilmesi için de bir bar bulunuyor.

Müşterilerin hizmetlerinden memnun kaldığını ve iyi dönüşler aldıklarını söyleyen Serkan Arpalı, “En İyi Best firması 2019 yılında iş yerimize gizli bir müşteri göndererek, hizmet kalitemizi görmüşler. Hizmeti ve kaliteyi beğendikleri için de bizleri Kayseri’nin en iyi erkek kuaförü seçmişler. Burada iş yerimizde toplam 7 koltuğumuz var. Yukarıda 5 koltuğumuz ve aşağı katta da 2 tane VIP salonumuz var, çocuk salonumuz var. Ayrıca lazer odası, manikür pedikür hizmetleri, cilt bakım hizmetleri var. Burayı yaptırırken mimarlarımız içeriye içecek barı da koydular. Buraya toplamda 1 milyon TL harcayarak hizmet kalitemizi yükselterek, müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için bu duruma getirdik. Burada müşterilerimize sıcak ve soğuk içecek ikramlarımız oluyor ve daha iyi ağırlıyoruz. Hizmetlerimizden dolayı da müşterilerimizden çok olumlu dönüşler alıyoruz. Vatandaşlarımızın da salonumuza gelip görmelerini ve sunduğumuz hizmetleri yaşamalarını isteriz” dedi.

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