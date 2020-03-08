Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu Mevlana Yıldızspor-Güneşli Gençlikspor. 2-2

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu'nda Mevlana Yıldızspor ile Güneşli Gençlikspor takımları 22 berabere kalarak haftayı 1 puan ile kapattılar.

Stat: Argıncık 2 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Çıtak xx, Harun Soyeşik xx, Sema Çetin xx

Mevlana Yıldızspor: Burakhan Ceylan xx, Ahmet Yücel xx, Aydın Ülger xx, Özgür Burak Şengül xx, Abdulkadir Oğuz xx, Ekrem Sarıyar xx, Kadircan Coşgun xx, Salih Afşar xx, Fırat Aksu xx, İsmail Efe xxx, Ömer Sun xx

Güneşli Gençlikspor: Nuh Karabulut xx, Şükrü Yapgu xx, Yüksel Çağlıkasap xx (Dk. 63 İsa Özkara x), Ahmet Güneş xx, Ömer Koç xx, Emre Yılmaz xx, Evren Özel xxx, Çağrı Pekgüzel xx, Salih Yıldırım xxx, Sabit Temir xx, Halil İbrahim İslam xx (Dk. 55 Hasan Erdem xx)

Goller: İsmail Efe Dk. 5 (pen) ve 48 (Mevlana Yıldızspor) , Salih Yıldırım Dk. 40 (pen) , Evren Özel Dk. 52 (Güneşli Gençlik)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.