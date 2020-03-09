Kayseri Süper Amatör Küme’de son 5.haftaya girildi Lider Develispor puan farkını açıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kayseri Süper Amatör Küme’de son 5.haftaya girildi Lider Develispor puan farkını açıyor

İHA

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 21.hafta karşılaşmaları dün oynandı. Lider Develispor, sahasında Kayseri Şekerspor 21 mağlup ederken, takipçisi Esen Makina Belsinspor ise Özvatan Gençlikspor 30 mağlup oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme’de son 5.haftaya girildi Lider Develispor puan farkını açıyor

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de 21.hafta karşılaşmaları dün oynandı. Lider Develispor, sahasında Kayseri Şekerspor 21 mağlup ederken, takipçisi Esen Makina Belsinspor ise Özvatan Gençlikspor 30 mağlup oldu.
İşte haftanın sonuçları;
Kocasinan Şimşekspor 34 Trend Gayrimenkulspor
Esen Makina Belsinspor 03 Özvatan Gençlikspor
Kayseri Gençlerbirliği 21 Talas Anayurtspor
Develispor 21 Kayseri Şekerspor
Kocasinan Ülküspor 24 Hacılar Erciyesspor
Kayseri Yolspor 30 Demirspor (Hükmen)
Buğdaylıspor 30 Sağlıkspor (Hükmen)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehitler için okunan mevlid sonrasında lokma dağıtıldı Kayseri Valisi Şehmus Günaydın”Devletimizin, milletimizin birliği bütünlüğü için, bayrağımız için, ezanımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi biz millet olarak hiçbir zaman unutmayacağız” Kayseri Ak Parti Milletvekili Hülya Nergis” 8 Mart’ı ben şehit ailelerine ithaf ediyorum. Rabbim onların sabrını, metanetini artırsın”
YEREL HABERLER Şehitler için okunan mevlid sonrasında lokma ...
Develispor, galibiyeti şehidine armağan etti
YEREL HABERLER Develispor, galibiyeti şehidine armağan etti
Faili Meçhul Cinayetleri Çözen Asayiş Müdürü Trafik Kazasında Ağır Yaralandı
YEREL HABERLER Faili Meçhul Cinayetleri Çözen Asayiş Müdürü Trafik ...
(Görüntülü) İnternet ve bilgisayar olmadan kodlama öğrenen Elif'ten köy çocuklarına eğitim
YEREL HABERLER (Görüntülü) İnternet ve bilgisayar olmadan kodlama ...
İnternet ve bilgisayar olmadan kodlama öğrenen Elif'ten köy çocuklarına eğitim
YEREL HABERLER İnternet ve bilgisayar olmadan kodlama öğrenen ...
CHP 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı
YEREL HABERLER CHP 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı
Minik Yıldızlar Karate İl Şampiyonası Başladı
YEREL HABERLER Minik Yıldızlar Karate İl Şampiyonası Başladı
Kayseri'de kadınlar 8 Mart'ı kutladı
YEREL HABERLER Kayseri'de kadınlar 8 Mart'ı kutladı
Talas'tda İdlib şehitleri için fidan dikimi
YEREL HABERLER Talas'tda İdlib şehitleri için fidan dikimi
Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu Meysuspor-Bünyan Belediyespor: 3-7
YEREL HABERLER Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu Meysuspor-Bünyan ...
Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu Mevlana Yıldızspor-Güneşli Gençlikspor. 2-2
YEREL HABERLER Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu Mevlana ...
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi Kocasinan Şimşekspor-Talas Anayurtspor: 5-1
YEREL HABERLER Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi Kocasinan ...
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi Gençlerbirliği-Erkiletspor:3-1
YEREL HABERLER Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 ...
Kayseri U-16 Ligi Play-Off Grubu Erkiletspor-Kayserigücü: 3-0
YEREL HABERLER Kayseri U-16 Ligi Play-Off ...
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi Anadolu Yıldızları-Özvatan Gençlik: 5-1
YEREL HABERLER Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi Anadolu ...
Silahla yaralanan adamın imdadına hava ambulansı yetişti
YEREL HABERLER Silahla yaralanan adamın imdadına hava ambulansı ...
Başkan Çolakbayrakdar, "Projelerimizde kadınlara her zaman pozitif ayrımcılık yapıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, "Projelerimizde kadınlara her ...
Başkan Çolakbayrakdar, "Stratejik önemi olan tarımı, teknolojiyle bütünleştiriyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, "Stratejik önemi olan tarımı, ...
Başkan Palancıoğlu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ...
Melikgazi'de 3 mahalleye 3 yeni sağlık ocağı
YEREL HABERLER Melikgazi'de 3 mahalleye 3 yeni sağlık ocağı
Talas'tan engelli vatandaşlara özel hizmet
YEREL HABERLER Talas'tan engelli vatandaşlara özel hizmet
Kayseri Asayiş Şube Müdürü Salın, kazada yaralandı
YEREL HABERLER Kayseri Asayiş Şube Müdürü Salın, kazada yaralandı
En iyi olabilmek için 1 milyon TL harcadı Kayseri’nin ‘En İyi Best’ ödüllü kuaföründe hizmette sınır yok Kuaför Serkan Arpalı: “Müşterilere her konuda daha iyi hizmet vermek için çabalıyoruz”
YEREL HABERLER En iyi olabilmek için 1 milyon TL harcadı Kayseri’nin ...
(Özel) Fabrika gibi okul Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geçen yıl 217 bin TL kar elde etti
YEREL HABERLER (Özel) Fabrika gibi okul Ahi Evran Mesleki ve Teknik ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X