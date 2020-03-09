Kayseri Süper Amatör Küme’de son 5.haftaya girildi Lider Develispor puan farkını açıyor

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de 21.hafta karşılaşmaları dün oynandı. Lider Develispor, sahasında Kayseri Şekerspor 21 mağlup ederken, takipçisi Esen Makina Belsinspor ise Özvatan Gençlikspor 30 mağlup oldu.
İşte haftanın sonuçları;
Kocasinan Şimşekspor 34 Trend Gayrimenkulspor
Esen Makina Belsinspor 03 Özvatan Gençlikspor
Kayseri Gençlerbirliği 21 Talas Anayurtspor
Develispor 21 Kayseri Şekerspor
Kocasinan Ülküspor 24 Hacılar Erciyesspor
Kayseri Yolspor 30 Demirspor (Hükmen)
Buğdaylıspor 30 Sağlıkspor (Hükmen)
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