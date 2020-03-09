Kayseri 2.Amatör Küme’de 3. hafta tamamlandı

Kayseri İkinci Amatör Küme 3.hafta maçları dün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Her geçen heyecanın artığı 2.Amatör Küme’de 3 grupta toplam 83 gol atıldı.
İşte haftanın sonuçları;
Cırgalanspor 52 Trabzon 3861 Spor
Meysuspor 37 Bünyan Belediyespor
Mevlana Yıldızspor 22 Güneşli Gençlikspor
Göktürkspor 30 Fevzi Çakmakspor
Sümerspor 31 Cuma Uluçay Talasspor
Kuşçu Mithatpaşaspor 22 1966 Turanspor
Ambar Kızılırmakapor 19 Sindelhöyükspor
Kayseri İdmanyurdu 23 İncesu Gençlikspor
Yıldırım Beyazıt Şafakspor 26 Anadolu Yıldızları
Yeni Erciyesspor 09 Simya Koleji
Kılıçaslan Yıldızspor 33 Erciyes İdmangücü
Yeni Kıranardıspor 12 Gazi Osman Paşaspor
Kayseri Olimpikspor 22 Kocasinan Gençlikspor
Sosun Birlikspor 51 Pınarbaşı Belediyespor
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