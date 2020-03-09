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Kazandıran alışveriş Forum Kayseri'de

İHA

Forum Kayseri'nin kazandıran kampanyaları devam ediyor. 915 Mart 2020 tarihleri arasında Forum Kayseri mağazalarından alışveriş yapanları sürpriz hediyeler bekliyor.

Kazandıran alışveriş Forum Kayseri'de

Forum Kayseri’nin kazandıran kampanyaları devam ediyor. 915 Mart 2020 tarihleri arasında Forum Kayseri mağazalarından alışveriş yapanları sürpriz hediyeler bekliyor.
Yıl boyunca düzenlediği kaliteli ve keyifli etkinliklerin yanı sıra cazip fırsatlar da sunan Forum Kayseri, 'Kazı Kazan' kampanyasıyla alışverişleri kazanca çevirmeye devam ediyor. 915 Mart 2020 tarihleri arasında Forum Kayseri’den aynı gün içinde toplam 350 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, bir Kazı Kazan kartına sahip olacak. Kampanya boyunca Kazı Kazan kartlarıyla anında sürpriz hediyeler dağıtacak olan Forum Kayseri, ziyaretçilerinin alışveriş keyfine heyecan katacak.
Alışveriş yaptıkça kazandıran özel kampanyaya katılmak isteyenler, Forum Kayseri’ye davetli.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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