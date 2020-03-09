Antika Günleri Zirve Yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Antika Günleri Zirve Yaptı

İHA

Talas Belediyesi tarafından 'Harman Meydanında Tarihe Yolculuk' sloganıyla her ayın ikinci pazarı gerçekleşen 'Antika Günleri'nin altıncısı düzenlendi. Günün erken saatlerinde başlayan organizasyon vatandaşların yoğun ilgisiyle akşama kadar sürdü.

Antika Günleri Zirve Yaptı

Talas Belediyesi tarafından ‘Harman Meydanında Tarihe Yolculuk’ sloganıyla her ayın ikinci pazarı gerçekleşen ‘Antika Günleri’nin altıncısı düzenlendi. Günün erken saatlerinde başlayan organizasyon vatandaşların yoğun ilgisiyle akşama kadar sürdü.
Kayseri’de ilk defa Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan Antika Pazarı’na olan ilgi her geçen ay artmaya devam ediyor. Talas’ın eşsiz tarihi yerlerinden Harman Mahallesinde belediye tarafından oluşturulan alana kurulan pazarda birçok türde antika eşya, alıcılarıyla buluşuyor.
Türkiye’nin dört bir yanından antika severlerin buluşma noktası olan pazarda ev eşyalarından ahşap ürünlere, sanat albümlerinden para ve pul koleksiyonlarına kadar pek çok ürün yer alıyor.

“100 AĞARTAN PROJELERİMİZDEN EN DİKKAT ÇEKENİ”
Onlarca esnafın ürünlerini satışa sunduğu Antika Pazarı’nı ziyaret eden Başkan Yalçın stantları tek tek dolaşarak vatandaşlar ve esnafla sohbet etti. Esnaftan alışveriş de yapan Başkan Yalçın, “100 Ağartan Projeler” ismiyle sundukları çalışmalara gönderme yaparak, “100 Ağartan Projelerimizden en dikkat çekeni sanırım Antika Pazarı oldu” ifadelerini kullandı.
Antika Pazarı etkinliğinin yalnızca bir alışveriş etkinliği olmadığına dikkat çeken Yalçın, “Pazarımızda her ayın ikinci pazarı antika severler ve koleksiyonerler ile bu konuda ilgi duyan bütün dostlar bir araya geliyor, uzun süredir görüşmeyenler birbirini görüyor, koleksiyoncular ve antika severler birbirinden alışveriş yapıyor.” dedi.
Pazara olan ilginin giderek arttığını ifade eden Başkan Yalçın, şunları söyledi: “Örneğin bu ay açılan tezgâh sayısı 65’i buldu. Diğer illerden gelen arkadaşlarımızdan yer soruluyor. Çok şükür Kayseri için değişik ve güzel bir Pazar oldu. Ben de zaman zaman alışveriş yapıyorum. Burada gezen, alan ve satan herkes mutlu. Herkesi her ayın ikinci Pazar günü buraya bekliyorum.”

İLGİ YOĞUN, ESNAFVATANDAŞ HERKES MEMNUN
Antika Pazarı’na gelen vatandaşlar Talas’ta böyle bir etkinliğin varlığından dolayı memnun olduklarını dile getirdi. Pazara devamlı gelen vatandaşlar, giderek artan bir ilginin olduğunu fark ettiklerini ifade ederken ilk defa gelenler ise Talas’ta böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını ve ilk gördüklerinde pazara olan ilgi karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.

BAŞKAN YALÇIN’A ÖZEL TEŞEKKÜR
Pazarda stant açan esnaf da Talas Belediyesi’nin sağlamış olduğu imkânların farklı illerde benzer birçok organizasyona kıyasla çok daha iyi olduğunun altını çizdi. Talas Antika Pazarı sayesinde yer arama derdinden kurtulduklarını söyleyen antikacılar, pazarın ihtiyacı karşılamanın çok ötesinde bir organizasyon olduğunu söyledi. Yoğun ilginin en önemli sebeplerinin başında belediyenin sağladığı imkânlar olduğunu ifade eden esnaflar “Diğer gittiğimiz yerlerde hazır kapalı semt pazarlarını bize veriyorlar. Oysa burada herkese özel stant yapılmış. Bunun yanı sıra temizlik ve düzen çok iyi. Çok güzel imkanlar sunuyorlar, Allah razı olsun. Daha ne isteyebiliriz ki” diyerek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseride Muaythai Hakem Kursu yapıldı
YEREL HABERLER Kayseride Muaythai Hakem Kursu yapıldı
Tarihi kilise sanat galerisine dönüştürüldü
YEREL HABERLER Tarihi kilise sanat galerisine dönüştürüldü
Kocasinan Belediyesi personelinden Kızılay’a kan bağışı
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi personelinden Kızılay’a kan ...
Melikgazi Voleybol Takımı 1. Lige yükselme maçlarına çıkacak
YEREL HABERLER Melikgazi Voleybol Takımı 1. Lige yükselme maçlarına ...
Avukat Nilay Karahan: “Kadınların başardıklarına inanarak, daha güzel günlerin geleceğine inanıyoruz” Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ nü kutladı
YEREL HABERLER Avukat Nilay Karahan: “Kadınların başardıklarına ...
Kayseri Yeni Bir Kütüphaneye Kavuşuyor
YEREL HABERLER Kayseri Yeni Bir Kütüphaneye Kavuşuyor
Kazandıran alışveriş Forum Kayseri'de
YEREL HABERLER Kazandıran alışveriş Forum Kayseri'de
(Özel) Sokakta bulduğu kediye üzüldü, montuna sarıp veterinere götürdü 11 yaşındaki Ahmet’in hayvan sevgisi duygulandırdı
YEREL HABERLER (Özel) Sokakta bulduğu kediye üzüldü, montuna sarıp ...
Sanatçılar Sokağı Genç Müzisyenleri Ağırladı
YEREL HABERLER Sanatçılar Sokağı Genç Müzisyenleri Ağırladı
Hamdi Şanlıünal Cami yükseliyor
YEREL HABERLER Hamdi Şanlıünal Cami yükseliyor
(Görüntülü) KAYSERİ Liseli Beyza ve Ada, köy okullarının sıralarını üretiyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYSERİ Liseli Beyza ve Ada, köy ...
Çeyrek altın fiyatları arttı, 1 gramlık ve yarım gramlık altınların satışında artış yaşandı
YEREL HABERLER Çeyrek altın fiyatları arttı, 1 gramlık ve yarım ...
Liseli Beyza ve Ada, köy okullarının sıralarını üretiyor
YEREL HABERLER Liseli Beyza ve Ada, köy okullarının sıralarını ...
Erciyes Teknopark’ta Horizon 2020 Programı ERC Bilgi Günü Etkinliği Düzenlendi
YEREL HABERLER Erciyes Teknopark’ta Horizon 2020 Programı ERC Bilgi ...
Kayserispor'un stoperi Diego Angelo: "Önümüzde önemli maçlar var"
YEREL HABERLER Kayserispor'un stoperi Diego Angelo: "Önümüzde önemli ...
Kayserisporlu Mario Situm: "Kasımpaşa maçında çok şanssızdık"
YEREL HABERLER Kayserisporlu Mario Situm: "Kasımpaşa maçında çok ...
Kayseri 2.Amatör Küme’de 3. hafta tamamlandı
YEREL HABERLER Kayseri 2.Amatör Küme’de 3. hafta tamamlandı
Kayseri Süper Amatör Küme’de son 5.haftaya girildi Lider Develispor puan farkını açıyor
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme’de son 5.haftaya ...
Bernard Mensah hakemleri suçladı
YEREL HABERLER Bernard Mensah hakemleri suçladı
Şehitler için okunan mevlid sonrasında lokma dağıtıldı Kayseri Valisi Şehmus Günaydın”Devletimizin, milletimizin birliği bütünlüğü için, bayrağımız için, ezanımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi biz millet olarak hiçbir zaman unutmayacağız” Kayseri Ak Parti Milletvekili Hülya Nergis” 8 Mart’ı ben şehit ailelerine ithaf ediyorum. Rabbim onların sabrını, metanetini artırsın”
YEREL HABERLER Şehitler için okunan mevlid sonrasında lokma ...
Develispor, galibiyeti şehidine armağan etti
YEREL HABERLER Develispor, galibiyeti şehidine armağan etti
Faili Meçhul Cinayetleri Çözen Asayiş Müdürü Trafik Kazasında Ağır Yaralandı
YEREL HABERLER Faili Meçhul Cinayetleri Çözen Asayiş Müdürü Trafik ...
(Görüntülü) İnternet ve bilgisayar olmadan kodlama öğrenen Elif'ten köy çocuklarına eğitim
YEREL HABERLER (Görüntülü) İnternet ve bilgisayar olmadan kodlama ...
İnternet ve bilgisayar olmadan kodlama öğrenen Elif'ten köy çocuklarına eğitim
YEREL HABERLER İnternet ve bilgisayar olmadan kodlama öğrenen ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X