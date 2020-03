Antika Günleri Zirve Yaptı

Talas Belediyesi tarafından ‘Harman Meydanında Tarihe Yolculuk’ sloganıyla her ayın ikinci pazarı gerçekleşen ‘Antika Günleri’nin altıncısı düzenlendi. Günün erken saatlerinde başlayan organizasyon vatandaşların yoğun ilgisiyle akşama kadar sürdü.

Kayseri’de ilk defa Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan Antika Pazarı’na olan ilgi her geçen ay artmaya devam ediyor. Talas’ın eşsiz tarihi yerlerinden Harman Mahallesinde belediye tarafından oluşturulan alana kurulan pazarda birçok türde antika eşya, alıcılarıyla buluşuyor.

Türkiye’nin dört bir yanından antika severlerin buluşma noktası olan pazarda ev eşyalarından ahşap ürünlere, sanat albümlerinden para ve pul koleksiyonlarına kadar pek çok ürün yer alıyor.



“100 AĞARTAN PROJELERİMİZDEN EN DİKKAT ÇEKENİ”

Onlarca esnafın ürünlerini satışa sunduğu Antika Pazarı’nı ziyaret eden Başkan Yalçın stantları tek tek dolaşarak vatandaşlar ve esnafla sohbet etti. Esnaftan alışveriş de yapan Başkan Yalçın, “100 Ağartan Projeler” ismiyle sundukları çalışmalara gönderme yaparak, “100 Ağartan Projelerimizden en dikkat çekeni sanırım Antika Pazarı oldu” ifadelerini kullandı.

Antika Pazarı etkinliğinin yalnızca bir alışveriş etkinliği olmadığına dikkat çeken Yalçın, “Pazarımızda her ayın ikinci pazarı antika severler ve koleksiyonerler ile bu konuda ilgi duyan bütün dostlar bir araya geliyor, uzun süredir görüşmeyenler birbirini görüyor, koleksiyoncular ve antika severler birbirinden alışveriş yapıyor.” dedi.

Pazara olan ilginin giderek arttığını ifade eden Başkan Yalçın, şunları söyledi: “Örneğin bu ay açılan tezgâh sayısı 65’i buldu. Diğer illerden gelen arkadaşlarımızdan yer soruluyor. Çok şükür Kayseri için değişik ve güzel bir Pazar oldu. Ben de zaman zaman alışveriş yapıyorum. Burada gezen, alan ve satan herkes mutlu. Herkesi her ayın ikinci Pazar günü buraya bekliyorum.”



İLGİ YOĞUN, ESNAFVATANDAŞ HERKES MEMNUN

Antika Pazarı’na gelen vatandaşlar Talas’ta böyle bir etkinliğin varlığından dolayı memnun olduklarını dile getirdi. Pazara devamlı gelen vatandaşlar, giderek artan bir ilginin olduğunu fark ettiklerini ifade ederken ilk defa gelenler ise Talas’ta böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını ve ilk gördüklerinde pazara olan ilgi karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.



BAŞKAN YALÇIN’A ÖZEL TEŞEKKÜR

Pazarda stant açan esnaf da Talas Belediyesi’nin sağlamış olduğu imkânların farklı illerde benzer birçok organizasyona kıyasla çok daha iyi olduğunun altını çizdi. Talas Antika Pazarı sayesinde yer arama derdinden kurtulduklarını söyleyen antikacılar, pazarın ihtiyacı karşılamanın çok ötesinde bir organizasyon olduğunu söyledi. Yoğun ilginin en önemli sebeplerinin başında belediyenin sağladığı imkânlar olduğunu ifade eden esnaflar “Diğer gittiğimiz yerlerde hazır kapalı semt pazarlarını bize veriyorlar. Oysa burada herkese özel stant yapılmış. Bunun yanı sıra temizlik ve düzen çok iyi. Çok güzel imkanlar sunuyorlar, Allah razı olsun. Daha ne isteyebiliriz ki” diyerek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

