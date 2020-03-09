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Tenis İl Birinciliği Sona Erdi

İHA

Okul Spor Faaliyetleri 20192020 Sezonu Okullar arası Tenis Küçükler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Tenis İl Birinciliği Sona Erdi

Okul Spor Faaliyetleri 20192020 Sezonu Okullar arası Tenis Küçükler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.
2428 Şubat 2020 tarihlerinde Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda yapılan müsabakalar çok çekişmeli geçti.
Birbirinden heyecanlı müsabakalar sonucunda Osman Kavuncu Ortaokulu kız takımı ve PembeCesarettin Kocatürk Ortaokulu erkek takımı şampiyon olarak kupayı kaldırdı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalarda dereceye giren takım sporcuları ve beden eğitimi öğretmenlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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