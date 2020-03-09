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AK Parti'de 3 ilçe başkan adayı belli oldu AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu: "Kafamıza göre iş yapmayız" AK Parti Kütahya Milletvekili ve İl Koordinatörü İshak Gazel: "İl başkanımızdan memnunuz"

İHA

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, yapılacak olan ilçe kongreleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çopruğlu açıklamasında; Kocasinan'da Hüseyin Okandan, Tomarza'da Erhan Şahin ve Bünyan'da Yıldıray Hakkı Koç'un kongrelerde AK Parti İlçe Başkan adayı olacağını bildirdi.

AK Parti'de 3 ilçe başkan adayı belli oldu AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu: "Kafamıza göre iş yapmayız" AK Parti Kütahya Milletvekili ve İl Koordinatörü İshak Gazel: "İl başkanımızdan memnunuz"

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, yapılacak olan ilçe kongreleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çopruğlu açıklamasında; Kocasinan'da Hüseyin Okandan, Tomarza'da Erhan Şahin ve Bünyan'da Yıldıray Hakkı Koç'un kongrelerde AK Parti İlçe Başkan adayı olacağını bildirdi.
AK Parti İl Teşkilatı'nda düzenlediği basın toplantısında yapılacak olan kongrelerle ilgili bilgiler veren İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, yapılacak olan ilk 3 ilçenin başkan adaylarını açıkladı. Çopuroğlu; "Epey bir zamandır diyorduk ’14 Mart itibariyle ilçe kongrelerine başlıyoruz’ diye. Bu hafta sonu inşallah Kocasinan İlçe Kongresi ile startı vermiş olacağız. Devamında Bünyan ve Tomarza ile bu haftaki süreci tamamlamış olacağız. Kısmet olursa bundan sonraki dönemde 18 Nisan’a kadar her hafta Pazartesi veya Salı günü ilçe başkan adaylarımızı takdim edeceğiz. O ilçemizle alakalı bir hafta öncesinden açıklama yapmış olacağız. Tabi bu süreçte her hafta sonu kongremiz olacak ancak genel merkezimizin programı çerçevesinde milletvekillerimizin kampı olacak. O tarihlerde biraz mola vereceğiz. Bundan sonra her hafta bir, iki, üç ilçede kongre yapacağız. Şimdiye kadar bu süreçte istişare yapmaya devam ettik ilçelerimizle alakalı. Belli bir noktaya geldik. Biz kanaatimizi genel merkeze iletmek suretiyle genel merkezimizin onayıyla 3 ilçe başkanımızı huzurlarınızda açıklamak istiyoruz. Bundan sonraki süreçte geriye 13 ilçemiz kalıyor. Bunu da bu performansla devam ettirmek istiyoruz. Hiçbir işimizi kafamıza göre yapmıyoruz. Çünkü kafamıza göre iş yaparsak kafamıza göre sonuç alırız. Hem bu bizim teşkilatımıza hem de yapımıza uygun olmaz diye düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte mevcut ilçe başkanlarımızla devam edeceğiz. En yakın olması sebebiyle Hüseyin Okandan başkanımızla devam edeceğiz kısmet olursa. Sonrasında Bünyan İlçe Başkanımız Yıldıray Hakkı Koç başkanımızla devam etme kararı aldık. Hemen ondan sonraki üçüncü ilçe kongremizde de Erhan Şahin başkanımızla inşallah devam edeceğiz. Başkanlarımızın hemen hepsi bir yıldan biraz fazladır görevdeler. Bu çerçevede beraber çalıştık, bundan sonraki süreçte de inşallah beraber devam edeceğiz" dedi.
Toplantıya katılan ve açıklamalarda bulunan AK Parti Kütahya Milletvekili ve İl Koordinatörü İshak Gazel ise yapılacak olan kongrelerin hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak; “14 Mart itibariyle Kayseri’deki kongre sürecimizi başlatıyoruz AK Parti olarak. Allah nasip ederse kongre sürecinde takvimimiz 18 Nisan Melikgazi kongresiyle bitireceğiz. İlçe başkanlarımızla ilgili kanaatim şu yönde genel itibariyle; hem il hem ilçe teşkilatlarımız gerçekten Kayseri’de canla, başla çalışan arkadaşlarımız. Yıllarca teşkilatlarda çalışmış bir kardeşiniz olarak ben de bunu Kayseri’de gözlemliyorum. Haftaya yapılacak ilk üç kongremizdeki adaylarımızı da bugün tanıtmayı uygun gördük. Allah nasip ederse haftaya da sonraki dört kongreyle ilgili ilçe başkanlarımızı açıklayacağız. Tabi, değişen ilçe başkanlarımız olacak. Onları da il teşkilatımızla birlikte bir süreç şeklinde istişare ederek yürütmeye çalışıyoruz. Ben şunu görüyorum, AK Parti Teşkilatımız Kayseri’deki gündeme de hakim bir teşkilat. Kongre sürecimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İl başkanımızdan memnunuz"
Kongrelerde başka aday olup olmayacağı ve il başkanlığına şuana kadar herhangi bir müracaatın olmadığı sorusuna ise Gazel; "İl başkanlığı, “Kongremizde istişare sürecimizi yürütüyoruz. Çeşitli bir takım aday tespiti noktasında üyelerimizin temayülünü alıyoruz ilk etapta. Kongreye de adaylarımızla birlikte gideceğiz. Başka adayımız yok. İl başkanlığı konusunda bir müracaat yok, il başkanımızdan da memnunuz" diye cevap verdi. İl Başkanı Çopuroğlu ise, ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından il başkanlığı hakkında görüşlerini belirteceğini bildirdi.

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