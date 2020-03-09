Karate Aday Hakem Kursu Sona Erdi

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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Karate Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Karate Aday Hakem Kursu başarıyla tamamlandı.

Karate İl Temsilciliğinin 2020 yılı faaliyet programında yer alan Karate Aday Hakem Kursu 0608 Mart 2020 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezi ve Atatürk Spor Salonunda yapıldı.

Kayseri, Gaziantep, Isparta, Antalya, Rize, Elazığ, illerinden 18 Hakem adayın katıldığı kursta Federasyon Merkez Hakem Kurulundan İsmail Günay ve Musa Tepe eğitmen olarak katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, karate hakem kursuna katılımlarından dolayı kursiyerlere teşekkür ederek spor yaşamlarında başarılar diledi.

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