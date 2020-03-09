Analig Yüzme müsabakalarında madalyalara ambargo

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

0708 Mart 2020 tarihleri arasında Nevşehir’de yapılan olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Grup müsabakalarında Kayserili sporcularımız madalyalara ambargo koydu.

Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırşehir, Kırıkkale, Niğde, Sivas, Yozgat illerinden yüzlerce sporcunun mücadele ettiği ANALİG Grup Müsabakalarında yarışan takımlarımızdan 14 yaş kız takımımız birinci, 13 yaş kız ve erkek takımımız ikinci, 14 yaş erkek takımımız ise üçüncü oldu.

Ferdi olarak yarışan sporcularımız toplamda 14 altın, 22 gümüş, 21 bronz madalya kazanarak yarışmalara ambargo koydu.

Sporcularımız bu sonuçlarla 0405 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalarda dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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