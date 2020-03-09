Yahyalı Belediyesi 2020 yılı projelerini değerlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yahyalı Belediyesi 2020 yılı projelerini değerlendirdi

İHA

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve teknik personelle değerlendirme toplantısı yaptı.

Yahyalı Belediyesi 2020 yılı projelerini değerlendirdi

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve teknik personelle değerlendirme toplantısı yaptı.
Başkanlık makamında gerçekleşen toplantıda 2019 yılında yapılan ve 2020 yılında yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Birim müdürlerini tek tek dinleyerek yapılması gereken çalışmalar hakkında talimatlar veren Başkan Esat Öztürk, “Yahyalı halkı yüzde 68’lik oy oranıyla bize teveccüh gösterdi. Bu teveccüh sadece bana değil, hepimize gösterildi. Bu nedenle ilçemizin gelişimi için daha çok çalışacağız” dedi. Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Öztürk; “Mesai arkadaşlarımla beraber, çok bereketli olduğuna inandığım, bir toplantı yaptık. 31 Mart 2019 tarihinden bugüne kadar 345 gün geçmiş. Bu süre zarfında insanlarımız için çalışmaya devam ettik. Bugün de geçen 1 yıllık sürenin değerlendirmesini yaptık. Mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gece, gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden, insanlarımız için çalıştılar. 2020 yılının bahar aylarına girmiş bulunmaktayız. Havaların da düzelmeye başlamasıyla beraber, çalışmalarımıza hız vermeye başladık. Toplantımızda, 2020 yılında yapacağımız projelerimizin genel bir değerlendirmesini yaptık. Ayrıca birimlerimiz arasındaki koordinasyonumuzu gözden geçirdik. Birimler arası iletişim ve koordinasyon çok önemli. İlçemiz bir turizm ilçesi. Bu nedenle belediye hizmetlerinde, diğer ilçelere göre, biraz daha gayretli olmamız lazım. İnşallah, 2020 yılı bereketli bir yıl olacak. Ben ilçemizin temizliği konusunda hassasiyetle çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğümüze ve sel felaketinde gösterdikleri çabadan dolayı Fen İşleri Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Belediyem Benimle El Ele projesi kapsamında birçok güzelliğe imza attık. İmza atmaya da devam edeceğiz. Belediyecilik sadece yol yapmak, köprü yapmak, kaldırım yapmak değildir. Mikro hizmet, makro memnuniyet anlayışıyla insanlarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz. Allah hayırlı hizmetlerde her birimizi muvaffak kılsın” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşini 10 gün arayla döven kocaya 3 bin lira para cezası
YEREL HABERLER Eşini 10 gün arayla döven kocaya 3 bin lira para ...
Bünyan'dan Mehmetçiğe 45 ton süt gönderildi
YEREL HABERLER Bünyan'dan Mehmetçiğe 45 ton süt gönderildi
Analig Yüzme müsabakalarında madalyalara ambargo
YEREL HABERLER Analig Yüzme müsabakalarında madalyalara ambargo
Bu ihalede herkes ev sahibi olacak
YEREL HABERLER Bu ihalede herkes ev sahibi olacak
Karate de Kuşak heyecanı
YEREL HABERLER Karate de Kuşak heyecanı
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup Sorgun Belediyespor: 1 - Yahyalıspor: 1
YEREL HABERLER Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup Sorgun ...
Karate Aday Hakem Kursu Sona Erdi
YEREL HABERLER Karate Aday Hakem Kursu Sona Erdi
Azerbaycan'da Cimnastikçiler 1 Altın 2 Bronz Madalya Kazandı
YEREL HABERLER Azerbaycan'da Cimnastikçiler 1 Altın 2 Bronz Madalya ...
Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 25.Hafta Kasımpaşa A.Ş: 0 - Hes Kablo Kayserispor: 0
YEREL HABERLER Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 25.Hafta Kasımpaşa ...
Kayseri'de uyuşturucu sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu sanığına 12 yıl 6 ay hapis ...
AK Parti'de 3 ilçe başkan adayı belli oldu AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu: "Kafamıza göre iş yapmayız" AK Parti Kütahya Milletvekili ve İl Koordinatörü İshak Gazel: "İl başkanımızdan memnunuz"
YEREL HABERLER AK Parti'de 3 ilçe başkan adayı belli oldu AK Parti ...
Tenis İl Birinciliği Sona Erdi
YEREL HABERLER Tenis İl Birinciliği Sona Erdi
(Görüntülü) Tarihi kilise sanat galerisine dönüştürüldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tarihi kilise sanat galerisine ...
Başkan Akay, “Arge'de hedefimiz yarlı pancar tohumudur"
YEREL HABERLER Başkan Akay, “Arge'de hedefimiz yarlı pancar ...
Kayseri Süper Amatör Küme Gençlerbirliği-Talas Anayurtspor: 2-1
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme Gençlerbirliği-Talas ...
Başkan Mehmet Cabbar’dan Kur'an kursuna ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Mehmet Cabbar’dan Kur'an kursuna ziyaret
Vali Günaydın’a “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Ziyareti
YEREL HABERLER Vali Günaydın’a “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Ziyareti
Kayseri Süper Amatör Küme Hacılar Erciyes Gençlik-Kocasinan Ülküspor: 4-2
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme Hacılar Erciyes ...
Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu Kılıçaslan Yıldızspor-Erciyes İdmangücü: 3-3
YEREL HABERLER Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu Kılıçaslan ...
Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu Simya Koleji- Yeni Erciyesspor: 9-0
YEREL HABERLER Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu Simya Koleji- Yeni ...
Antika Günleri Zirve Yaptı
YEREL HABERLER Antika Günleri Zirve Yaptı
Kayseride Muaythai Hakem Kursu yapıldı
YEREL HABERLER Kayseride Muaythai Hakem Kursu yapıldı
Tarihi kilise sanat galerisine dönüştürüldü
YEREL HABERLER Tarihi kilise sanat galerisine dönüştürüldü
Kocasinan Belediyesi personelinden Kızılay’a kan bağışı
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi personelinden Kızılay’a kan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X