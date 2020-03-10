Bakan Kasapoğlu'ndan 'koronavirüs' açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Kasapoğlu'ndan 'koronavirüs' açıklaması

DHA

Bakan Kasapoğlu'ndan 'koronavirüs' açıklaması


Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)-
GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs nedeniyle dünya genelinde iptal edilen organizasyonlarla ilgili olarak, "Spor camiası olarak bu anlamdaki önlemleri federasyonlarımızla ve uluslararası federasyonlarla takip ediyoruz" dedi.
Bakan Kasapoğlu, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Kayseri'de, 'Engelleri Aşan Gençler' projesi kapsamında engelli sporcular ve aileleri ile buluştu. Erciyes Kayak ve Kış Sporları Merkezi'nde gerçekleşen programda konuşan Bakan Kasapoğlu, "2016'da otizm ulusal eylem planı açıklandı. Toplumun tüm kesimini içine alan çok etkili çalışmalar ortaya konulmaya başlandı. Biz de bakanlık olarak çalışmalara başladık ve önemli adımlar attık. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl 120 projeye katkı sağladık. Bu konudaki her projeye bakanlık olarak destek vermeye hazırız. Engelli gençlerimizin spor yolu ile uyumlu hale getirmek için yapılan projelere öncelik tanıyoruz. Bu gençlerimizin hayatlarının kolaylaştırılması, iyileştirilmeleri ve sosyal hayata kazandırılmaları kapsamında her amacımız bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da ana gündem maddelerimizden biri olacak. Bu anlamdaki çalışmalarımız devam edecek" dedi.
'ENGELLİ SPORCU SAYISI 54 BİNİ GEÇTİ'
Engelli sporcu sayısının 54 binin üzerinde olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu: "Spor her birimiz için önemli bir olgu. Engelleri sporla aşmak bizim için önemli. Onların başarılarıyla iftihar ediyoruz. 2002 yılında engelli sporcu sayısı 2764 iken şimdi 54 binin üzerinde. Bu sayıyı artıracağız. Burada gerçekleştirilen kamp bir ilk. Bu kampın detaylarını geliştireceğiz. Hem ailelerimizin hayatlarını kolaylaştırmak, hem gençlerimizin bu anlamda rehabilitasyonlarını çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla başlatılan bu kampların sayısını artıracağız ve geliştireceğiz. Gençler burada spor yaparken aileleri de seminerlerle verimli zaman geçirecekler. Bu projeye katkısı olan herkese teşekkür ederim."
'YARIN PAYLAŞACAĞIZ'
Bakan Kasapoğlu, koronavirüs nedeniyle dünyada iptal edilen birçok spor organizasyonuyla ilgili olarak da, "Spor camiası olarak bu anlamdaki önlemleri federasyonlarımızla ve uluslararası federasyonlarla takip ediyoruz. İptal edilen etkinlikler var. Bizim çalışma yaptığımız etkinlikler var. İnşallah bunları da federasyonlarla, uluslararası camiayla temaslarımız sonucunda yarın sizlerle paylaşacağız" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları
Buluşmadan görüntüler
Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN
2020-03-10 12:11:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Miniklere akıl oyunları ve lego atölyesi
YEREL HABERLER Miniklere akıl oyunları ve lego atölyesi
Melikgazi doğalgaz hatları imar planlarında yer alacak
YEREL HABERLER Melikgazi doğalgaz hatları imar planlarında yer ...
Bakan Kasapoğlu'na Zirvede Brifing
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu'na Zirvede Brifing
TÜFAD Karması’na Yerköyspor’dan 3 oyuncu seçildi Yerköyspor altyapı çalışmalarının meyvelerini almaya başladı.
YEREL HABERLER TÜFAD Karması’na Yerköyspor’dan 3 oyuncu ...
Maç öncesi, futbol sahasında pastalı pankartlı doğum günü kutlaması
YEREL HABERLER Maç öncesi, futbol sahasında pastalı pankartlı doğum ...
Ayağı kırılan futbolcu, sedye olmadığı için kucakta taşındı
YEREL HABERLER Ayağı kırılan futbolcu, sedye olmadığı için kucakta ...
Başkan Büyüksimitci: "Plastik Sektörünün Önü Açık"
YEREL HABERLER Başkan Büyüksimitci: "Plastik Sektörünün Önü Açık"
OSBÜK Bölge Müdürleri Toplantısı Kayseri OSB'de yapıldı
YEREL HABERLER OSBÜK Bölge Müdürleri Toplantısı Kayseri OSB'de ...
En kötü averaj Kayserispor'da
YEREL HABERLER En kötü averaj Kayserispor'da
Aracı arızalanan şahsa otomobil çarptı
YEREL HABERLER Aracı arızalanan şahsa otomobil çarptı
Büyükşehir Meclisi toplandı
YEREL HABERLER Büyükşehir Meclisi toplandı
Başkan Mehmet Cabbar’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması
YEREL HABERLER Başkan Mehmet Cabbar’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ...
Başkan Cabbar'dan, ilçe kadınlarına hediye paketi
YEREL HABERLER Başkan Cabbar'dan, ilçe kadınlarına hediye paketi
Öğrenciler projeleri ile ekonomide 30 milyon lira tasarruf sağlayacak 51.’nci TÜBİTAK Liseler Arası Proje Yarışması başladı
YEREL HABERLER Öğrenciler projeleri ile ekonomide 30 milyon lira ...
Özdoğan Bayan Personelin Kadınlar Gününü Kutladı
YEREL HABERLER Özdoğan Bayan Personelin Kadınlar Gününü Kutladı
ERÜ 'Kariyer Fuarı'na ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER ERÜ 'Kariyer Fuarı'na ev sahipliği yapacak
Kayserispor, Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Kayserispor, Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Eşini 10 gün arayla döven kocaya 3 bin lira para cezası
YEREL HABERLER Eşini 10 gün arayla döven kocaya 3 bin lira para ...
Bünyan'dan Mehmetçiğe 45 ton süt gönderildi
YEREL HABERLER Bünyan'dan Mehmetçiğe 45 ton süt gönderildi
Yahyalı Belediyesi 2020 yılı projelerini değerlendirdi
YEREL HABERLER Yahyalı Belediyesi 2020 yılı projelerini ...
Analig Yüzme müsabakalarında madalyalara ambargo
YEREL HABERLER Analig Yüzme müsabakalarında madalyalara ambargo
Bu ihalede herkes ev sahibi olacak
YEREL HABERLER Bu ihalede herkes ev sahibi olacak
Karate de Kuşak heyecanı
YEREL HABERLER Karate de Kuşak heyecanı
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup Sorgun Belediyespor: 1 - Yahyalıspor: 1
YEREL HABERLER Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup Sorgun ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X