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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Rektör Çalış’ı Ziyaret Etti

İHA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Rektör Çalış’ı Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı ziyaret etti.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na üniversite hakkında bilgiler verdi. Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na üniversitenin gümüş tabağını takdim etti.
Ziyarette ayrıca Bakan Kasapoğlu, öğrenci kulüplerinin temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirerek talep ve isteklerini dinledi.

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