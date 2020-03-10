Kadın cinayetlerinde 2014 yılından 2018 yılına kadar düşüş oldu Türkiye'de meydana gelen kadın cinayetlerinde faillerin yüzde 86'sı maktüllerin eşi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme, Değerlendirme Komisyon Toplantısı'nda sunum yapan uzmanlar Türkiye'nin kadına yönelik şiddet konusunda dünyada 9. sırada bulunduğunu belirtirken, Türkiye'de meydana gelen kadın cinayetlerinde faillerin yüzde 86'sının maktüllerin eşi olduğunu ifade etti.

Aile içi Kadına yönelik şiddetle topyekûn mücadele edilmesi, 20202021 döneminde acil alınması gereken önlemlerin kurumlar arası işbirliği ve eşgüdümle uygulanmasının sağlanması amacıyla 75 maddeden oluşan ‘’Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol ‘’25 Kasım 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı himayesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ortak imzasıyla yürürlüğe girdi. Protokolün yürürlüğe girmesinin ardından

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme, Değerlendirme Komisyon Toplantısı Val Şehmus Günaydın başkanlığında, olmak üzere, görev ve sorumluluk üstlenen tüm birim ve kurum amirlerinin katılımıyla yapıldı. Vali Şehmus Günaydın, "Son yıllarda yapılan düzenlemeler ve alınan önlemlerle çok daya iyi olacağız inşallah" dedi.

Komisyona sunum yapan uzmanlar, "Avrupa'dan ABD, Avusturya, Belçika, Finlandiya başta olmak üzere bir çok ülke kadına şiddet olayında Türkiye'den önde bulunuyor. Türkiye bu sıralamada 9. sırada bulunuyor. Avrupa'da şiddet olayları yaşanmıyor, Türkiye daha geride kalıyor gibi tepkiler alıyoruz. İstatistiklere baktığımızda kadına yönelik şiddetin artmadığını, 2014 yılından 2018'e gelene kadar bir azalmanın söz konusu olduğunu görüyoruz" ifadesinde bulunarak şu bilgileri verdi:

"Burada aslında görünürlüğün artması nedeniyle şiddet vakaları daha da artmış gibi algılanıyor. Olayların sosyal medyada bu kadar çok yer alması, bu kadar çok detaya yer verilmesi, görünürlüğün artmasının yanında vaka sayısının arttığı halkta böyle bir düşünce oluşabiliyor ama vaka sayısının artmadığı istatistiklerde görülüyor. İllere göre Türkiye'de 1 milyon kişi başına kadın cinayeti sayısı 3.8 düzeyinde, Kayseri için bu oran 4.8 düzeyinde. Yine nüfusa oranla illere göre 1 milyon kişi başına düşen kadın cinayetleri sıralamasında Iğdır ilk sırada yer alıyor.

Faillerin sabıka durumlarına bakıldığında, yüzde 86'sının herhangi bir sabıkasının olmadığı görülüyor. Kadın cinayetlerini işleyenlerin yüzde 64'ü maktüllerin eşleri veya duygusal yakınlık kurdukları partnereri, yüzde 32'si akrabaları, diğerleri ise komşu, arkadaş veya tanıdık oluyor.

Ülkemizde 6284 sayılı yasa kapsamında Koruyucu Önleyici Tedbir Kararı alanların sayısına 2019 yılı için baktığımızda 1000 kişi başına düşen karar 3.1 iken, Kayseri'de bin kişi başına düşen karar 4.5"

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