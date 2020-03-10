Başkan Palancıoğlu, mahallelerin ihtiyaçlarını çözüyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, TOKİ Bölgesinden Mimsin’e kadar teknik inceleme yaparak mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etti.

Her fırsatta elinden geldiğince mahalle halkı ve muhtarlarla bir araya gelen ve Melikgazili vatandaşlarının ihtiyaçlarına cevap verecek projeleri hayata geçiren Başkan Dr. Palancıoğlu, “Şuan Mimsin Şirintepe'deyiz. İhtiyaçları karşılamak üzere muhtarlarımızla istişareler içinde çalışıyoruz. Özellikle ‘Akıl Küpü Çalışma İstasyonu’ adı altında gençlerimizin şehir merkezine gitmesine gerek kalmadan mahallesinde ders çalışabilecekleri kütüphaneler yapacağız. Bu merkezlerimize aileleri çocuklarını güven içinde yollayabilecekler. Bunun haricinde pazar yeri, abdesthane, WC gibi ihtiyaçlar var. Bunları kısa zamanda yapmayı planlıyorum. Özellikle Necmettin Erbakan parkında belediyemize ait bir büfeyi de işleterek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İlkbaharla birlikte projelerimiz bir bir hayata geçmeye başlayacak. Yaz boyu durmadan çalışacak, Melikgazi’mizin her bölgesine güzel dokunuşlarda bulunacağız. Melikgazi’de vatandaşlarımızı rahatlatacak projeler bir bir hayata geçecek” dedi.

İhtiyaçları kaynağından öğrenmek için muhtarlarla birlikte hareket ettiklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu şunları kaydetti:

“Her fırsatta, muhtarlarımızla istişare ediyoruz, çünkü muhtarlarımız vatandaşla aramızda köprü görevi kuruyor, ihtiyaçları bizzat biliyorlar. Demokrasi Mahallemizde de Muhtarımız Hatun Kekeç hanımefendi ile yerinde inceleme ve tespitler yaparak istişare ettik. Bu mahallemizde de sosyal tesisten, kütüphaneye kadar birçok projeyi hayata geçireceğiz. Rabbim birlikte el ele hizmet yapmayı nasip etsin. Muhtarlarımızla sahada olmaya özen gösteriyor, beraber teknik incelemelerde bulunarak mahallelerimize kazandıracağımız hizmetleri görüşüyoruz.”

Mahallelere verdiği değer için Başkan Palancıoğlu’na teşekkür eden Şirintepe Mahalle Muhtarı Bayram Ürger ise, “Başkanımız mahallemizi şereflendirdi. Kendisine mahallemizin eksiklerini ilettik. Parklarımız, camiler, lavabolar, ve yapılacak olan yeni kütüphane ile ilgili istişarede bulunduk. Bu güzel hizmetleri bizlere kazandıran Palancıoğlu Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.

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