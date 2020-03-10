Belediyelerde çalışan kadrolu işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "El ele daha iyi hizmet vermek için çalışıyoruz" Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan: "Ekonomik sıkıntılar, siyasal, ideolojik farklılıklar olabilir. Aşarız. Ama toprağımız, vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız yoksa bunların hiçbirisi yok demektir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Belediyelerde çalışan kadrolu işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "El ele daha iyi hizmet vermek için çalışıyoruz" Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan: "Ekonomik sıkıntılar, siyasal, ideolojik farklılıklar olabilir. Aşarız. Ama toprağımız, vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız yoksa bunların hiçbirisi yok demektir"

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile KASKİ ve ilçe belediyelerinin çalışanlarını kapsayan toplu sözleşme düzenlenen törenle imzalandı. Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası ile yürütülen toplu sözleşmelerin imza töreni Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla toplu halde gerçekleştirildi.

Belediyelerde çalışan kadrolu işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "El ele daha iyi hizmet vermek için çalışıyoruz" Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan: "Ekonomik sıkıntılar, siyasal, ideolojik farklılıklar olabilir. Aşarız. Ama toprağımız, vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız yoksa bunların hiçbirisi yok demektir"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile KASKİ ve ilçe belediyelerinin çalışanlarını kapsayan toplu sözleşme düzenlenen törenle imzalandı. Hak İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet İş Sendikası ile yürütülen toplu sözleşmelerin imza töreni Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla toplu halde gerçekleştirildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve çalışanlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehitler için Kur'anı Kerim okundu. Törende konuşan Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, bazı belediyelerle bir yıl bazıları ile iki ve üç yıllık olarak toplu sözleşme yaptıklarını, sözleşmelerle sosyal ve mali haklarda yüzde 13 ile 17 arasında artış gerçekleştirildiğini söyledi. Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir de konuşmasında Kayseri’dekine benzer toplu sözleşmenin Türkiye’nin başka bir yerinde görülemeyeceğini ifade ederek, "Bu manzarayı Türkiye’nin başka bir yerinde göremezsiniz. 5 yıldır Ankara’dayım, Türkiye’yi gezdim hiçbir yerde 16 ilçenin 13 tane belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, müdürlerimiz hepsi bir salonda. Sendika burada, işçi burada. İşçi, işveren, sendika omuz omuza birlik, beraberlik, kardeşlikle toplu iş sözleşmesi imzalıyor. Bunu başka bir yerde görmek pek mümkün değil. Bu Kayseri’ye özel bir durum. Türkiye’nin parlayan yıldızı Kayseri, her alanda liderliğini gösterdiği gibi toplu iş sözleşmelerinde de belediye başkanlarıyla, işçisiyle, işvereniyle birlik ve beraberlik içerisinde toplu iş sözleşmesi imzalıyor. Bunun en büyük sebebi belediye başkanlarımız. Büyükşehir belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız takdire şayan" şeklinde konuştu.
Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ise toplu sözleşmedeki birliktelik nedeniyle Kayseri’yi tebrik etti. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki dayanışmayı takdir ettiğini dile getiren Arslan, bu manzaranın şehrin uzlaşmacı ve dayanışmacı kültürünün göstergesi olduğunu söyledi. Arslan; "Kayseri’yi tebrik ediyorum. Gerçekten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımız içerisindeki dayanışmayı takdirle karşılıyorum, tebrik ediyorum. Türkiye’nin zor zamanlarında yaşadığımız bunca sorunlara karşı belediye başkanlarımızın bir dayanışma içerisinde birlikte hareket ederek toplu sözleşmeleri kendi imkanlarını dikkate alarak sonuçlandırmış olmaları ve bu salonda bütün belediye başkanlarımızın hazır olması hakikaten çok ender rastladığımız bir durum. Bunu çok önemsiyorum. Büyükşehir belediye başkanımızla birlikte sizlerin başarısı olarak görüyorum. Bugün Türkiye gerçekten çok önemli bir süreçten geçiyor. İçeriden ve dışarıdan kuşatılmış, bir taraftan fiili bir savaş aşamasındayız. Öbür tarafta ne yazık ki içeride, dışarıda topyekun Türkiye bir kuşatma içerisinde. Finansal saldırılar bir taraftan, terör örgütlerinin hedefi olmuş bir Türkiye ve içeride de dışarıda ihanetlere devam eden bir kısım kesimler. Böyle bir dönemde Türkiye’nin yine masa başında sorunlarına, sıkıntılarına rağmen çalışanlarının haklarını müzakereyle, çatışma yapmadan sonuçlandırmış olmak ülkemize sevdamızın bir gereğidir. Elbette çalışanlarımızın daha fazla hakları var, daha fazlasını hak ediyorlar. Belediyelerimizin hem çalışanlara hem de hizmet ettiği halka sorumlulukları var. Bütün bunları bir denge içerisinde görüp bu doğrultuda uzlaşmayı yakalamak inanın Türkiye’nin arzu ettiği bir şey. Bizim de istediğimiz her şey gerçekleşmiyor, her sözleşmede her istediğimiz olmuyor. Kısa bir süre önce Erciyes Anadolu Holding’in toplu sözleşmesi için Kayseri’deydik. Gerçekten Kayseri bu yönüyle de şehrin uzlaşmacı kültürünün, vatan sevgisinin de bir göstergesi. Bunu önemsiyorum çünkü yaşadığımız gerçekler, ekonomik veriler her ne kadar olumlu gelse de hala ciddi şekilde zorluklarımız var. İşsizlik, kayıt dışı sorunumuz, vergiden kaynaklı zorluklarımız var. Ama bu zorluklara rağmen biz sorunların üzerinden gelmek için bir uzlaşma anlayışını harekete geçirirsek ülkemiz için neler yapabileceğimizin somut göstergesidir. Onun için ülkenin bütün bu zorluklarına rağmen, yaşadığımız ekonomik krizlere, hemen sınırımızda yaşadığımız adeta bir savaş gibi olan terör saldırılarıyla karşılaştığımızda buna yönelik yaptığımız harekatlar, kaybettiğimiz evlatlarımız, yaşadığımız acılara rağmen bu ülkede başı dik yurttaşlar olarak geleceğe umutla bakmalıyız. Bütün bu zorlukları aşabiliriz, engelli geçebiliriz ve inşallah hedeflediğimiz güçlü Türkiye’ye en kısa zamanda ulaşma noktasında kararlı yürümeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Toprağımız, vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız yoksa bunların hiçbirisi yok demektir"
Birlik ve beraberliğin altını çizen Başkan Arslan konuşmasına şöyle devam etti;
"Kazancımızın çok olması elbette ki bütçemiz için önemli. Yarın maaşımızı aldığımız zaman daha çok olmasını istiyoruz. Ülkesiz, vatansız, topraksız kalmanın ne demek olduğunu biz çok şükür bilmiyoruz ama bilenler için çok değerli. Onun için bu ülkede bağımsız bir devlet, bağımsız bir cumhuriyetin çocukları olmak çok değerli. Suriye’de, Irak’ta, Libya’da, Afganistan’da yaşananlar bunun ne kadar kıymetli olduğunu bize gösterdi. Onun için sorunlarımız olabilir, sıkıntıları aşarız. Ekonomik sıkıntılar olur, bunları aşarız. Aramızda siyasal, ideolojik farklılıklar olabilir, bunları da aşarız. Ama toprağımız, vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız yoksa bunların hiçbirisi yok demektir. Onun için bu ülkede fedakarlık yapılması gerekiyorsa en önce biz yaptık, bütün darbelere karşı direndik. Bundan sonra da direnmeye, şartlar ne olursa olsun ülkemizin birlik ve beraberliği için ne gerekiyorsa yapmaya, mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız."
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise törende yaptığı konuşmada; Kayseri’de birlikteliğin bereketini yaşadıklarını söyledi. Bir aile anlayışında olduklarını ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, tüm belediye çalışanlarına verdikleri emek için teşekkür etti. Kayseri belediyeciliğindeki uyumun önemini vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, ilçe belediyeleriyle el ele daha iyi hizmet vermek için çalıştıklarını ifade etti.
Konuşmaların ardından hayırlı olsun temennileriyle toplu sözleşmeler imzalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cevizler Yeşerecek, Gesi Bağları Şenlenecek
YEREL HABERLER Cevizler Yeşerecek, Gesi Bağları Şenlenecek
Başkan Palancıoğlu, mahallelerin ihtiyaçlarını çözüyor
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu, mahallelerin ihtiyaçlarını ...
Kadın cinayetlerinde 2014 yılından 2018 yılına kadar düşüş oldu Türkiye'de meydana gelen kadın cinayetlerinde faillerin yüzde 86'sı maktüllerin eşi
YEREL HABERLER Kadın cinayetlerinde 2014 yılından 2018 yılına kadar ...
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Rektör Çalış’ı Ziyaret Etti
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ...
Bakan Kasapoğlu öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu öğrencilerle bir araya geldi
Bakan Kasapoğlu: “Milletimizin birlik ve beraberlik tablosu tüm dünyaya ders verir niteliktedir” Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: “Ülkemizdeki sporun geleceği adına ümitliyim”
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: “Milletimizin birlik ve beraberlik ...
Otomobil çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı
Eski sağlık çalışanına FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis
YEREL HABERLER Eski sağlık çalışanına FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis
Talas'ta öncelik hijyen ve temizlik
YEREL HABERLER Talas'ta öncelik hijyen ve temizlik
Tüpteki gaz kaçağı ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Tüpteki gaz kaçağı ekipleri harekete geçirdi
Spor turizmi için Erciyes'e bakanlık desteği Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Kayseri’yi sportif alt yapısı ve potansiyel olarak önemsiyoruz"
YEREL HABERLER Spor turizmi için Erciyes'e bakanlık desteği Gençlik ...
Bakan Kasapoğlu çocuklara kitap ve top hediye etti
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu çocuklara kitap ve top hediye etti
Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak “Kalan maçlarımızı kazanıp mutlu sona ulaşacağız”
YEREL HABERLER Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak “Kalan maçlarımızı ...
Sahte engelli raporuyla maaş alan anne ile oğluna para ve hapis cezası
YEREL HABERLER Sahte engelli raporuyla maaş alan anne ile oğluna ...
(Görüntülü) Bakan Kasapoğlu'ndan 'koronavirüs' açıklaması
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bakan Kasapoğlu'ndan 'koronavirüs' ...
Kayseri'de HTŞ operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de HTŞ operasyonu: 5 gözaltı
Kayseri'de HTS terör örgütü operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de HTS terör örgütü operasyonu: 5 gözaltı
Bakan Kasapoğlu'ndan 'koronavirüs' açıklaması
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu'ndan 'koronavirüs' açıklaması
Kocasinan Belediyesi'nden haşerelere karşı etkin mücadele
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi'nden haşerelere karşı etkin ...
Bakan Kasapoğlu Kayseri Valiliğini ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu Kayseri Valiliğini ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu’ndan ‘Korona virüs’ açıklaması: “Spor camiası olarak bu anlamdaki önlemleri takip ediyoruz”
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu’ndan ‘Korona virüs’ açıklaması: “Spor ...
Miniklere akıl oyunları ve lego atölyesi
YEREL HABERLER Miniklere akıl oyunları ve lego atölyesi
Melikgazi doğalgaz hatları imar planlarında yer alacak
YEREL HABERLER Melikgazi doğalgaz hatları imar planlarında yer ...
Bakan Kasapoğlu'na Zirvede Brifing
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu'na Zirvede Brifing

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X