(Görüntülü) Kayseri'de HTŞ operasyonu: 5 gözaltı

KAYSERİ'de, terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda, 5 Suriye uyruklu gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kocasinan ilçesinde terör örgütü HTŞ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 Suriye uyruklu, evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Kayseri
2020-03-10 18:01:42
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