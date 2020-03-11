Kayseri Sağlık Müdürü: Kentte henüz tespit edilmiş vaka yoktur



KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, sosyal medyada yer alan kentte koronavirüs vakası tespit edildiği iddialarına ilişkin, "Kayseri'de henüz tespit edilmiş vaka yoktur" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından, Twitter'da vakanın Kayseri'de olduğuna ilişkin paylaşımlar yapıldı. Daha önce umreden dönen bir kişinin şüphe üzerine hastaneye kaldırıldığı anlara ilişkin çekilen görüntüler paylaşılarak, yorumlar yapıldı.

Bunun üzerine İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Benli, "Bu görüntü ile 'Kayseri'de koronavirüs var' algısı oluşturmaya çalışılması üzerine şunları söylemek istiyorum. Havaalanında yurt dışından gelen hastalarımız ön hekimlerimizin muayenesinden geçirilmektedir. Riskli olacağı düşünülenler yine mahallinde Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanları tarafından değerlendirilip muayene edilmektedir. Şüpheli vaka olarak belirlenenler 112 ambulansımız ile referans hastanemize korunmalı bir şekilde taşınmaktadır. Sonuçları da bakanlığımız paylaşmaktadır. Bu görüntü geçen hafta çekilmiştir. Kayseri'de henüz tespit edilmiş vaka yoktur" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Kayseri KAYSERİ,(DHA)

2020-03-11 10:44:27



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