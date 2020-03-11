Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na Develili gençlerden anlamlı hediye

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Develili taekwondocu gençler Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

Sporcular ziyaret sırasında Kasapoğlu'na Türk Bayrağı hediye ederken aynı zamanda Develi'ye davet etti.

Ziyaret ve hediye için teşekkür eden Muharrem Kasapoğlu "Develi'ye gelip Develi cıvıklısı yemek şart oldu" dedi.

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