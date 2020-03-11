Köpeğini ararken kaybolan Suriyeli çocuk, 9 saat sonra bulundu

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KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde, köpeğini bulmak isterken kaybolan Suriyeli M.D. (8), 9 saat sonra bağ evinin bahçesinde bulundu.

İlçede ailesi ile oturan Suriyeli M.D., dün gece saat 23.00 sıralarında kaybolan köpeğini aramak için evden çıktı. M.D.'nin evde olmadığını fark eden ailesi, çevrede yaptığı aramada sonuç alamayınca polise kayıp başvurusu yaptı. Polis, çevrede arama çalışması başlattı. Gece boyunca yapılan aramalarda M.D., sabah 08.00 sıralarında Yediağaç Mahallesi Hasandağı Caddesi'ndeki bağ evinin bahçesinde bulundu. M.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2020-03-11 10:56:35



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