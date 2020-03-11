Yahyalıspor 8 maçtır kazanamıyor

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Kayseri Yahyalıspor ligin ikinci yarısında galibiyet alamadı.

Tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden YeşilBeyazlılar ligin ilk yarısına göre ligin ikinci yarısında düşüşe geçti. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor, geride kalan 8 haftada 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Sadece 2 puan toplayan Yahyalıspor’u kalan haftalarda birbirinden zorlu maçlar bekliyor. Ligde geride kalan 21 hafta sonunda 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Yahyalıspor 20 puanla 11.sırada yer alıyor.

Yahyalıspor'un ligin ikinci yarısında oynadığı maçlar ve neticeleri şunlar:

14.Hafta Talasgücü 21 Yahyalıspor

15.Hafta Yahyalıspor 12 İskenderunspor

16.Hafta Ceyhanspor 30 Yahyalıspor

17.Hafta Yahyalıspor 13 İçel İdman Yurdu

18.Hafta 1925 İdman Yurdu 11 Yahyalıspor

19.Hafta Yahyalıspor 12 Göremespor

20.Hafta Yabanlıspor 10 Yahyalıspor

21.Hafta Sorgun Belediye 11 Yahyalıspor

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