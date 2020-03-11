Yahyalıspor 8 maçtır kazanamıyor

Kayseri Yahyalıspor ligin ikinci yarısında galibiyet alamadı.
Tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden YeşilBeyazlılar ligin ilk yarısına göre ligin ikinci yarısında düşüşe geçti. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor, geride kalan 8 haftada 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Sadece 2 puan toplayan Yahyalıspor’u kalan haftalarda birbirinden zorlu maçlar bekliyor. Ligde geride kalan 21 hafta sonunda 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Yahyalıspor 20 puanla 11.sırada yer alıyor.
Yahyalıspor'un ligin ikinci yarısında oynadığı maçlar ve neticeleri şunlar:
14.Hafta Talasgücü 21 Yahyalıspor
15.Hafta Yahyalıspor 12 İskenderunspor
16.Hafta Ceyhanspor 30 Yahyalıspor
17.Hafta Yahyalıspor 13 İçel İdman Yurdu
18.Hafta 1925 İdman Yurdu 11 Yahyalıspor
19.Hafta Yahyalıspor 12 Göremespor
20.Hafta Yabanlıspor 10 Yahyalıspor
21.Hafta Sorgun Belediye 11 Yahyalıspor
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