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Binada bulunan kanepeyi yaktılar, 4 katlı binayı birbirine kattılar Kayseri'de yangın paniği

İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 4 katlı bir apartmanda bulunan koltuk, kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı. Çıkan yoğun duman, bina sakinlerini panikletti.

Binada bulunan kanepeyi yaktılar, 4 katlı binayı birbirine kattılar Kayseri'de yangın paniği

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 4 katlı bir apartmanda bulunan koltuk, kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı. Çıkan yoğun duman, bina sakinlerini panikletti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın ara katında bulunan koltuk, kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı. Çıkan yangının ardından binayı saran dumanları gören bina sakinleri, durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yanan koltuğu kısa süre içerisinde söndürdü. Bu sırada, binayı saran yoğun dumandan etkilenen yaşlı bir kadında bekletilen ambulansta tedavi edildi. Binanın 2. katında bulunan ve sahibinin yurtdışında olduğu öğrenilen bir dairenin içerisinde biriken dumanda, itfaiye ekiplerinin kapıyı kırarak içeri girmesinin ardından boşaltıldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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