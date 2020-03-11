Kocasinan Belediyesi personeline koronavirüs eğitimi

Kocasinan Belediyesi, personeli için yeni tip koronavirüs hakkında bilinmesi gerekenlerle ilgili eğitim semineri düzenledi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sağlık alanında toplumu bilinçlendirmeyi ve böylece sağlıklı bir toplum oluşturmayı amaç edindiklerini söyledi.

Belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra eğitim ve sağlık gibi alanlarda hassasiyetle çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Gayemiz; daha sağlıklı ve bilinçli toplumlar oluşturmaktır. Bu kapsamda düzenli olarak çalışmalar yürütüyoruz. Bu doğrultuda vatandaşlarımız ve çalışanlarımız için bilinçli toplumlar oluşturmak adına eğitim programlarımız devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Belediye hizmet binası seminer salonunda gerçekleştirilen eğitime; Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Yıldırım, birim müdürleri ve belediye çalışanları katıldı. Virüsten korunma ve virüse karşı alınacak önlemleri hakkında bilgiler veren Kocasinan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Nuh Çetin Haspaylan, Koronavirüs’ün hapşırma sonrası damlacık yoluyla bulaştığını belirterek, “Kalabalık çalışma ortamlarının sık sık havalandırılması gerekiyor. Özellikle ellerimizi sık sık yıkamamız lazım. Hijyen temizliğine dikkat edildiğinde virüsün bulaşmasını en aza indirebiliriz. Ayrıca virüs 55 yaş üstü insanlarda ve bağışıklık sistemi düşük kişilerde daha yaygın görülmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenmeliyiz. Hastalık belirtileri olan kişilerin cerrahi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekmektedir.” diye konuştu.

Çalışanlar tarafından büyük bir beğeniyle takip edilen seminer, sorucevap bölümü ardından sona erdi.

YENİ TİP KORONAVİRÜS (2019NCOV) NEDİR?

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre; Yeni tip Koronavirüs (2019nCoV), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür. Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunan kişilerde tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ardından ise birçok ülkeye yayılmıştır.

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