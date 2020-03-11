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Komşusunu tüfekle öldüren sanığa 25 yıl hapis

DHA

Komşusunu tüfekle öldüren sanığa 25 yıl hapis


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, aralarında husumet bulunan komşusu Aydın Yıldırım'ı (45) av tüfeği ile vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ulusoy Bozkurt (45), 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen yıl 8 Kasım günü yaşanan olayda, iddiaya göre aynı mahallede oturan ve aralarında daha önceden husumet bulunan Bozkurt ve Yıldırım Aileleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Ulusoy Bozkurt, av tüfeğiyle Aydın Yıldırım'a ateş etti. Karnından vurularak yaralanan Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bozkurt ise yakalanarak, gözaltına alındı. 
Tutuklanan Bozkurt hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı.
Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın bugün görülen karar duruşmasında davada tutuklu sanık Ulusoy Bozkurt hazır bulundu. Son sözü sorulan Bozkurt, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Yaşanan olaydan dolayı pişmanım" dedi.
Mahkeme heyeti, Bozkurt'u, 'kasten adam öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2020-03-11 13:03:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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