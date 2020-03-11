Talasgücü Belediyespor yükselişte Talasgücü 8 maçta 17 puan topladı

Kayseri Talasgücü Belediyespor, ligin ikinci yarısında oynadığı 8 maçta 1 kez mağlup olurken 17 puan topladı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri Talasgücü Belediyespor, son 8 maçında 1 kez mağlup oldu. 39 puanla grupta 4.sırada yer alan Talasgücü Belediyespor ligi kalan haftalarında alacağı sonuçlar ile ilk 4 takım arasında tamamlamak istiyor.

Talasgücü Belediyespor’un ligin ikinci yarısında oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:

14.Hafta Talasgücü 21 Yahyalıspor

15.Hafta Reyhanlıspor 00 Talasgücü

16.Hafta Talasgücü 00 Pozantı Gençlik

17.Hafta Meskispor 10 Talasgücü

18.Hafta Talasgücü 70 Tüysüzspor

19.Hafta Sultanhanıspor 01 Talasgücü

20.Hafta Talasgücü 50 Sorgun Belediyespor

21.Hafta Talasgücü 10 İskenderunspor

Talasgücü Belediyespor’un ligde kalan son 5 maçının 2’sini evinde 3 maçı ise deplasmanda oynayacak. SarıLacivertliler deplasmanda Ceyhanspor, İdman Yurdu 1928 Spor ve Mucur Yabanlıspor ile oynayacak. İç sahada ise Ceyhanspor ve Kapadokya Göremespor’u konuk edecek.

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