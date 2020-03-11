Talasgücü Belediyespor yükselişte Talasgücü 8 maçta 17 puan topladı

Kayseri Talasgücü Belediyespor, ligin ikinci yarısında oynadığı 8 maçta 1 kez mağlup olurken 17 puan topladı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri Talasgücü Belediyespor, son 8 maçında 1 kez mağlup oldu. 39 puanla grupta 4.sırada yer alan Talasgücü Belediyespor ligi kalan haftalarında alacağı sonuçlar ile ilk 4 takım arasında tamamlamak istiyor.
Talasgücü Belediyespor’un ligin ikinci yarısında oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:
14.Hafta Talasgücü 21 Yahyalıspor
15.Hafta Reyhanlıspor 00 Talasgücü
16.Hafta Talasgücü 00 Pozantı Gençlik
17.Hafta Meskispor 10 Talasgücü
18.Hafta Talasgücü 70 Tüysüzspor
19.Hafta Sultanhanıspor 01 Talasgücü
20.Hafta Talasgücü 50 Sorgun Belediyespor
21.Hafta Talasgücü 10 İskenderunspor
Talasgücü Belediyespor’un ligde kalan son 5 maçının 2’sini evinde 3 maçı ise deplasmanda oynayacak. SarıLacivertliler deplasmanda Ceyhanspor, İdman Yurdu 1928 Spor ve Mucur Yabanlıspor ile oynayacak. İç sahada ise Ceyhanspor ve Kapadokya Göremespor’u konuk edecek.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-