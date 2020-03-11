Koronavirüs ile ilgili asılsız haber ve paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusu yapıldı

Türkiye'de koronavirüs var mı? Bakan Koca'dan açıklamalar...

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Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, koronavirüs vakası olduğu yönünde asılsız haber ve paylaşım yapan, halkı endişeye, korku ve paniğe sevk eden paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, koronavirüsün Türkiye'de görüldüğünün açıklandığı saatten itibaren asılsız paylaşımlar ve haberler yapanlar hakkına suç duyurusunda bulunuldu.

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