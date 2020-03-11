Turizm Bakanının eşi, Tarihi Kayseri Kalesi'ni gezdi Pervin Ersoy, korona virüsü nedeniyle kimseyle tokalaşmadı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, beraberindekilerle birlikte tarihi Kayseri Kalesi'ni gezdi. Ersoy, kendisini karşılayanlara, "Virüs nedeniyle tokalaşmayacağım" dedi.

Kayseri ziyaretleri kapsamında Tarihi Kayseri Kalesi'ne gelen Pervin Ersoy ve beraberindekileri Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı karşıladı. Mehter takımı tarafından verilen kısa konserin ardından Ersoy, kale hakkında bilgiler aldı. Kalenin içini gezen Ersoy ve beraberindekiler, müzedeki eserleri de inceledi. Pervin Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kayseri'yi çok büyük bir heyecanla bekliyorduk ekip olarak. Gelir gelmez de çok güzel bir karşılama oldu bizim için. Buraları görmekle Osmanlı'dan kalan yerleri, bu duygusunu hissetmek inanılmaz keyifli. Mehteran takımının şarkılarını bize dinletmesi onların Türküleriyle gerçekten çok duygulandık. Daha yeni başlıyoruz Kayseri'yi gezmeye. Çok güzel yerlerini göreceğiz. Şehir zaten başlı başına çok kendine özgü bir şehir olduğunu biliyorum. Fakat üzerine özellikle basılması gereken en önemli şeylerden birinin de Mimar Sinan olduğunu biliyorum. Nasıl ki Mevlanamızı Konya'yla anıyorsak Kayserimizi de Mimar Sinan'la anmalıyız. Bunu daha çok duyurmalıyız. Biz de elimizden geleni yapacağız. Çok keyifli ve güzel bir gezi olacak inşallah" ifadelerini kullandı.



Virüs nedeniyle el sıkışmadı

Öte yandan Tarihi Kayseri Kalesi'ni gezen Pervin Ersoy, kendisini karşılayanlara; "Korona virüsten dolayı el sıkışmayacağım haberiniz olsun. Sayın hanımefendinin de isteği bu doğrultuda" dedi. Ersoy, bir süre sohbet ettikten sonra müzeye geçti. Ersoy ve beraberindekilere Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun da eşlik etti.

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