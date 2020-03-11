Futbolda alt yapı için malzeme dopingi

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Gençlik ve Spor Bakanlığı uhdesinde Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu işbirliğinde yürütülen Futbol Alt Yapı Gelişim Projesi Kayseri’de tüm hızıyla devam ediyor.

İlerleyen günlerde maçlara başlayacak olan U13 U14 takım sporcularına malzeme dağıtımı yapıldı. Argıncık Spor Tesislerinde yapılan malzeme dağıtım törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Proje Koordinatörü Şube Müdürü Ahmet Metin katıldı.

İl Müdürü Eskici, törende sporculara, “Ülkemizin geçirdiği bu zor günlerde, ülkemiz için, Türk sporu için ellerinden gelenin en iyisini yapması gerektiğini, yapacakları müsabakalarda Kayseri’nin ismini en iyi şekilde duyuracağınıza inanıyorum" dedi.

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