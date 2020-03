Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ın 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Mesajı

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan, "Yüce Milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, her türlü olumsuzluğa ve sıkıntılara rağmen, Kurtuluş Savaşını kazanarak bizlere bu aziz vatanı emanet etmiştir.

Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy “İstiklal Marşı''mızla yüce milletimizin Kurtuluş Savaşında gösterdiği azmini, hür yaşama iradesini en güçlü şekilde ifade ederek, milletimizin cesaret, kahramanlık ve eşsiz mücadele azmini ölümsüzleştirmiştir" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Milletimizin gönül dünyasını en veciz şekilde dizelere dökerek bizlere her zaman moral ve güç kaynağı olmuştur.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ,

Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ,

Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

Büyük vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un mısralarında en veciz biçimde ortaya konan hasletlerimiz, milli ve manevi değerlerimiz, ideallerimiz, bugün ülkemize yönelen her tehditte kendini gösteren milli mutabakatın temel unsurlarıdır.

Aziz milletimiz için bir bağımsızlık beyannamesi olan İstiklal Marşımız, ülkemizin beka mücadelesinde sahip çıkmamız gereken ruhu, birlik ve beraberliğimizden gelen gücümüzü bugüne taşıyan kurucu bir metindir.

İstiklal Marşı 99 yıl önce yazılsa da idealleri, hedefleri bakımından aslında milletimizin tarihi kadar köklü; ufku, kapsayıcılığı, kurucu metin vasfıyla geleceğimizi şekillendirecek kadar yenidir.

Bu duygularla, İstiklal Marşımızın TBMM'de kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma gününde, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u ve aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, rahmet ve minnetle anıyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın."

