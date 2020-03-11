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Başkan Tok: “İstiklal Marşı, yaşanmış bir kahramanlık ve kurtuluş destanıdır”

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Tok: “İstiklal Marşı, yaşanmış bir kahramanlık ve kurtuluş destanıdır”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
İstiklal Marşı’nın TBMM’de milli marş olarak kabul edilmesinin üzerinden 99 yıl geçtiğini belirten Başkan Tok, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Türklüğü yok etmek isteyen emperyalist güçler ve onların maşalarına karşı, yiğitçe bir mücadeleyle karşı koyan kahraman ordumuza, armağan edilen bu marş; dünya durdukça gür bir sesle okunmaya devam edecektir. İstiklal Marşı, yalnızca ordumuza moral vermek amacıyla yazılmış olan bir şiir değildir. Her mısrasın da muhteşem bir maneviyatı barındıran bu marş; bir milletin binlerce yıllık öyküsünü de sırtında taşımaktadır. Her satırı milli ruhun yansımalarıyla bezeli olan İstiklal Marşı, bütün dünyaya verilmiş bir ihtarı da simgelemektedir. Bu ihtar Türk Milleti’nin asla esir alınamayacağının ve Türk vatanının asla teslim edilemeyeceğinin haykırışıdır. İstiklal Marşı her Türk’ün gönlünde ve dilinde ebed müddet yaşayacak ve o milli ruh, Allah’ın izniyle ruhumuzda her daim canlılığını muhafaza edecektir. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımızın olduğu bugünlerde, İstiklal Marşımızı anlamak milletimiz için çok büyük faydalar doğuracaktır. İstiklâl Marşımız, büyük Türk Milleti’nin, niteliksiz, basiretsiz ve teslimiyetçi yöneticilerin elinde yok olmaya doğru yol aldığı bir dönemin yaşanmış bir kahramanlık ve kurtuluş destanıdır. İstiklâl Marşımız, vatanın ve milletin bekası ve mutluluğu için ölümü göze almış milli kahramanların insanüstü bir mücadele ile Türk Milleti’ni ayağa kaldırma stratejisinin zafer tacıdır. İstiklâl Marşımız, yalnızca günün manevi ikliminden etkilenmiş bir sanatçının hissiyatı değil, tarihin derinliklerinden gelen ve sonsuz bir geleceğe uzanan büyük Türk Milleti’nin bağımsızlık ve hürriyet beyannamesidir. İstiklâl Marşımız, milletimizin cephelerde kahramanca savaştığı bir dönemde, zaferle sonuçlanacak milli yükselişin sembolü olmakla kalmamış, beraberinde onu anlayabilmiş vicdanlarda Türk Milleti’nin geleceğine de ışık tutmuştur.”
“MİLLETİMİZİN MUHTAÇ OLDUĞU MESAJ İSTİKLAL MARŞIMIZIN DERİN ANLAMINDA SAKLIDIR”
İstiklâl Marşı’nın henüz istiklâl ile sonuçlanmamış bir savaşın sürdüğü bir dönemde yazıldığını ve bu yüzden hem kurtuluşun rehberi, hem de müjdecisi olduğunu kaydeden Başkan Tok, mesajına şu ifadelerle devam etti: “Bu destanın her satırı, kanla ve inançla, sabır ve dirençle damla damla kaleme alınmış gerçek ve örnek bir doğruluş ve dirilişin, bağımsızlık aşkının ve hürriyet mücadelesinin tezahürüdür. Bugün de başka yönleri ile büyük bir tehdit olarak ortaya çıkan emperyalizme karşı, bundan 99 yıl önce yaşadığı milli buhran neticesinde şaşkın, umutsuz, yılgın bir ruh haliyle, çaresizlik içinde kıvranan ve bir kurtarıcı arayan milletimizin muhtaç olduğu mesaj İstiklal Marşımızın derin anlamında saklıdır. Üzülerek belirtmeliyiz ki bugün ezelden beri hür yaşamış milletimize zincir vurmaya çabalayan çevrelere teslim olan zihniyet, bu muhteşem manzumenin derin anlamından habersiz onu bir müze eseri haline getirmeye çabalamaktadır. ‘Korkma’ diye başlayan dizeler bugün de en çok ihtiyaç duyduğumuz manevi heyecanın önemini vurgulamaktadır. Milli varlığımıza tehditlerin giderek arttığı, korkakların, teslimiyetçilerin, gafillerin kol gezdiği günümüzde milli şairimizin bu haykırışını büyük Türk Milleti’ne yürekten tekrarlamak bir milli görevdir. Bu vesileyle Türk Milleti’nin bağımsızlığı için şehadet şerbetini içen kutlu atalarımız başta olmak üzere; gazilerimize ve bu mukaddes mısraları bize armağan eden Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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