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Ali Şansalan ilk kez Kayserispor Malatyaspor maçı yönetecek

İHA

Hakem Ali Şansalan, ilk kez Hes Kablo Kayserispor ile Yeni Malatyaspor arasındaki maçta düdük çalacak.

Ali Şansalan ilk kez Kayserispor Malatyaspor maçı yönetecek

Hakem Ali Şansalan, ilk kez Hes Kablo Kayserispor ile Yeni Malatyaspor arasındaki maçta düdük çalacak.
Çanakkale Bölgesi hakemi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Hes Kablo KayserisporYeni Malatyaspor maçına atandı. Çanakkale Bölgesi Üst Klasman hakemi Ali Şansalan, bugüne kadar 133 maçta düdük çaldı. Bu maçlarda 56 kez ev sahibi, 38 kez deplasman takımı kazandı. 39 maç da berabere bitti. 31 yaşındaki hakem, bu maçlarda 730 kez sarı kart, 49 kez kırmızı kart gösterdi. Bugüne kadar en çok Ankaragücü (11) maçlarında düdük çalan Ali Şansalan, 5 kez Kayserispor maçında, 2 kez Yeni Malatyaspor maçında düdük çaldı. Ali Şansalan ilk kez Kayserispor ile Yeni Malatyaspor arasındaki bir maçı yönetecek.
Çanakkale Bölgesi hakemi, bugüne kadar Kayserispor'un 5 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Kayserispor, 1 galibiyet 1 beraberlik alırken 3 kez de mağlup oldu. Bu maçlarda 5 kez Kayserispor'a 13 kez rakip takımlara sarı kart çıkaran Ali Şansalan, 1 kez de rakip takıma kırmızı kart gösterdi. Ali Şansalan'ın yönettiği maçlarda Kayserispor'un aldığı sonuçlar şöyle:
KayserisporBaşakşehir 14
GençlerbirliğiKayserispor 21
AnkaragücüKayserispor 11
KayserisporAltay 41
KarabüksporKayserispor 10
Genç hakem, bugüne kadar Yeni Malatyaspor'un 2 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Yeni Malatyaspor, 1 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Ali Şansalan'ın yönettiği maçlarda Yeni Malatyaspor'un aldığı sonuçlar şöyle:
Y.MalatyasporEtimesgut 20
Y.MalatyasporGöztepe 23
Bu maçta Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ile İlker Takpak yapacak. Maçın 4.hakemi olarak Adem Cinek olarak belirlendi. Bu maçta VAR hakemi olarak Burak Şeker, AVAR hakemi olarak Emre Kargın görev yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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