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İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü Develi'de kutlandı

İHA

İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü Develi'de kutlandı

İstiklal Marşının Kabulü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u anma programı Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Ortaokulu tarafından hazırlanan programla Mustafa Aksu Kültür Merkezinde yapıldı.
99 yıl önce kabul edilen İstiklal Marşının kabulüyle alakalı programa ilçe protokolü öğrenciler ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’anı Kerim tilavetiyle devam eden programda Türkçe Öğretmeni Mehmet Aydın günün anlam ve önemine dair kısa bir konuşma yaptı. Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinin seslendirildiği programda İstiklal Marşı Oratoryosu ve “Bir Gazinin Verdiği Ders” adlı tiyatro büyük beğeni topladı.
Programın sonunda İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif temalı Develi genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini ilçe protokolü takdim etti. 27 Şubat Günü İdlip’de şehit düşen hemşerimiz Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz’ün babası Hüseyin Taşöz’ü sahneye davet edip elinden öpen Develi Kaymakamı Murat Duru “Necip Büyük Türk Milletinin cephelerde kazandığı zaferleri, büyük bir ruh inceliği ile nakış nakış işleyip İstiklal Marşımız olarak bize armağan eden Üstad Mehmet Akif’i, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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