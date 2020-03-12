Bilardo müsabakalarına rekor katılım

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo İl Temsilciliği 2020 yılı faaliyet programında yer alan Okullar Arası Bilardo Gençler İl Birinciliği müsabakaları başladı.

09 16 Mart 2020 tarihleri arasında Paşa Bilardo Salonunda 222 sporcunun İl Birinciliği için yarıştığı müsabakalar oldukça çekişmeli geçiyor. Kayseri yine bir ilke imza atarak Türkiye’de Okullar Arası Bilardo müsabakalarında 222 sporcu katılımıyla rekor kırdı.

Müsabakalar pazartesi günü yapılacak olan final müsabakaları, akabinde de yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, 'bilardo müsabakalarına gençlerin ilgi göstermesi memnun edici' diyerek, müsabakalarda mücadele edecek olan sporculara başarılar diledi.

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