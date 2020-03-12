Kayserispor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürdü

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, pazar günü sahasında oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında BcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Hes Kablo Kayserispor, müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde sürdürdü. Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmanın ilk kısmında düz koşu yapan futbolcular daha sonra kondisyon çalışması yaptı. Sakatlığı devam eden Miguel Lopes antrenmanda yer almadı. Diego Angole ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenman görüntüsü

Genel ve detay görüntü

(Haber-Kamera: İlyas KAPLAN/KAYSERİ, DHA)DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-03-12 16:18:55



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