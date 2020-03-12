Kocasinanlı çocuklar milli değerlere bağlı yetişiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kocasinanlı çocuklar milli değerlere bağlı yetişiyor

İHA

Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle İstiklal Marşı'nın Kabulü 'nün 99. yıldönümü dolayısıyla ilçe genelinde okullar arası yarışmalar düzenlendi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "İstiklal Marşı'nın Kabulü 'nün 99.yıldönümünde 'Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı'nı yazdırmasın' diye dua ediyoruz. Bu vesile ile Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyoruz." dedi.

Kocasinanlı çocuklar milli değerlere bağlı yetişiyor

Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle İstiklal Marşı’nın Kabulü ’nün 99. yıldönümü dolayısıyla ilçe genelinde okullar arası yarışmalar düzenlendi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “İstiklal Marşı’nın Kabulü ’nün 99.yıldönümünde ‘Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı’nı yazdırmasın’ diye dua ediyoruz. Bu vesile ile Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle anıyoruz.” dedi.
Başkan Çolakbayrakdar, “Öncelikle İstiklal Harbi’nde şehit düşen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Huzur içinde yaşamış olduğumuz; Anadolu topraklarında, kıyamete kadar hür ve özgür bir şekilde yaşamayı Mevla'm, bizlere nasip eylesin. Şu bilinsin ki; bin yıldır bu topraklarda özgür yaşadığımız gibi bundan sonra da bayrağımızın gölgesi altında, ezan sesiyle yaşamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sergilemiş olduğu performansta, emeği geçen herkesi tebrik ediyor ve kutluyorum. Bütün amacımız; milli ve manevi değerlerimize bağlı bir nesil yetiştirmektir. Bu noktada yavrularımız için elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Gayretimiz; Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. İnşallah hizmetlerimizle yarınlarımız daha iyi olacak.” ifadelerini kullandı.
Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Yeşil Mahalle Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, Şube Müdürü Erol Türkmen, Kültür İşleri Müdürü İbrahim Özcan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Programda açılış konuşması yapan Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, güzel bir yarışma olduğunu belirterek, “Böyle anlamlı bir yarışmaya destek verdiği için başta Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
İstiklal Marşı’nı en güzel okuma yarışmasında birbirleriyle yarışan öğrenciler performanslarıyla göz doldurdu. Öğrencilerin milli birlik ve beraberlik duygularını daha da pekiştirmek amacıyla düzenlenen program, bölge yarışmalarında birinci olan 12 öğrencinin katıldığı En Güzel İstiklal Marşı Okuma Yarışması'yla başladı. Yarışmada öğrencilerin birbirinden güzel performanslarıyla duygu dolu anlar yaşanırken jüri üyeleri puanlamada zorlandı. Yarışmaya katılanlar; ezbere okuma 10 puan, vurgu ve tonlamayla okuma 10 puan, jest ve mimikleri kullanma 10 puan, duraklamaları uygun okuma 10 puan, şiir diline uygun okuma 10 puan, ses tonunu ve nefesini ayarlama 10 puan, kelimeleri doğru ifade etme 10 puan, ses ve müzik uyumu 10 puan, sahne hakimiyeti 10 puan ve öğrencinin kıyafeti 10 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirildi.
İstiklal Marşı Okuma Yarışması’nda puanlama sonucunda finale kalan İlkokullar arası kategoride birinci Yağmur Mercimek, ikinci Özel Sağnak ilkokulu öğrencisi Gül Zehra Uçar, üçüncü ise Şehit İstihkam Er Suat Özgan İlkokulu öğrencisi Sueda Aktaş oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bünyan Belediyesi okulları dezenfekte etti
YEREL HABERLER Bünyan Belediyesi okulları dezenfekte etti
Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Takımı Türkiye Rekoru Kırdı
YEREL HABERLER Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri ...
Kayseri OSB Teknik Koleji, finallere iyi başladı
YEREL HABERLER Kayseri OSB Teknik Koleji, finallere iyi başladı
Kayserispor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürdü
YEREL HABERLER Kayserispor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları ...
Kayseri OSB Teknik Koleji, finallere iyi başladı
YEREL HABERLER Kayseri OSB Teknik Koleji, finallere iyi başladı
Okçular İl Birinciliği için mücadele etti
YEREL HABERLER Okçular İl Birinciliği için mücadele etti
Meysu Outlet’te robotik kodlama ve akıl oyunları atölyesi
YEREL HABERLER Meysu Outlet’te robotik kodlama ve akıl oyunları ...
51. TÜBİTAK Liseler Arası Araştırma Projeleri’nde finalistler beli oldu
YEREL HABERLER 51. TÜBİTAK Liseler Arası Araştırma Projeleri’nde ...
Kayserispor Başkan Yardımcısı Mustafa Tokgöz: Takım ligde kalırsa arabamı kulübe hediye edeceğim
YEREL HABERLER Kayserispor Başkan Yardımcısı Mustafa Tokgöz: Takım ...
Kayseri'den Pütürge'ye uzanan yardım eli
YEREL HABERLER Kayseri'den Pütürge'ye uzanan yardım eli
Prof. Dr. Altan Göktaş: "Glokom körlüğün ikinci sebebi"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Altan Göktaş: "Glokom körlüğün ikinci ...
Karate İl Birinciliği sona erdi
YEREL HABERLER Karate İl Birinciliği sona erdi
(Görüntülü) 1 günde 6,5 ton kolonya sattı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 1 günde 6,5 ton kolonya sattı
Korona virüs ‘Kolonya’ satışlarını artırdı
YEREL HABERLER Korona virüs ‘Kolonya’ satışlarını artırdı
Develi kendi hafızlarını yetiştiriyor
YEREL HABERLER Develi kendi hafızlarını yetiştiriyor
Kocasinan, güvenli asansör istatistiğinde Türkiye birincisi oldu
YEREL HABERLER Kocasinan, güvenli asansör istatistiğinde Türkiye ...
Bilardo müsabakalarına rekor katılım
YEREL HABERLER Bilardo müsabakalarına rekor katılım
Kayseri'de, DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis
YEREL HABERLER Kayseri'de, DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis
İncesu'da ortak kullanım alanları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER İncesu'da ortak kullanım alanları dezenfekte edildi
Başkan Öztürk Kapuzbaşı'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Öztürk Kapuzbaşı'da incelemelerde bulundu
Melikgazi Belediyesi, cami ve sosyal tesisleri dezenfekte etti
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi, cami ve sosyal tesisleri ...
AVM-DER’den Açıklama ‘Coronavirüs Önlemlerimiz Güçlü ve En Üst Düzeyde
YEREL HABERLER AVM-DER’den Açıklama ‘Coronavirüs Önlemlerimiz Güçlü ...
Kayseri’ de Hastane Çalışanlarına Tıbbı Farkındalık KBRN Eğitimi Verildi.
YEREL HABERLER Kayseri’ de Hastane Çalışanlarına Tıbbı Farkındalık ...
Mehmet Akif Ersoy Talas'ta
YEREL HABERLER Mehmet Akif Ersoy Talas'ta

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X