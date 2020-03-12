Kocasinanlı çocuklar milli değerlere bağlı yetişiyor

Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle İstiklal Marşı’nın Kabulü ’nün 99. yıldönümü dolayısıyla ilçe genelinde okullar arası yarışmalar düzenlendi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “İstiklal Marşı’nın Kabulü ’nün 99.yıldönümünde ‘Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı’nı yazdırmasın’ diye dua ediyoruz. Bu vesile ile Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle anıyoruz.” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, “Öncelikle İstiklal Harbi’nde şehit düşen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Huzur içinde yaşamış olduğumuz; Anadolu topraklarında, kıyamete kadar hür ve özgür bir şekilde yaşamayı Mevla'm, bizlere nasip eylesin. Şu bilinsin ki; bin yıldır bu topraklarda özgür yaşadığımız gibi bundan sonra da bayrağımızın gölgesi altında, ezan sesiyle yaşamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sergilemiş olduğu performansta, emeği geçen herkesi tebrik ediyor ve kutluyorum. Bütün amacımız; milli ve manevi değerlerimize bağlı bir nesil yetiştirmektir. Bu noktada yavrularımız için elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Gayretimiz; Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. İnşallah hizmetlerimizle yarınlarımız daha iyi olacak.” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Yeşil Mahalle Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, Şube Müdürü Erol Türkmen, Kültür İşleri Müdürü İbrahim Özcan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda açılış konuşması yapan Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, güzel bir yarışma olduğunu belirterek, “Böyle anlamlı bir yarışmaya destek verdiği için başta Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

İstiklal Marşı’nı en güzel okuma yarışmasında birbirleriyle yarışan öğrenciler performanslarıyla göz doldurdu. Öğrencilerin milli birlik ve beraberlik duygularını daha da pekiştirmek amacıyla düzenlenen program, bölge yarışmalarında birinci olan 12 öğrencinin katıldığı En Güzel İstiklal Marşı Okuma Yarışması'yla başladı. Yarışmada öğrencilerin birbirinden güzel performanslarıyla duygu dolu anlar yaşanırken jüri üyeleri puanlamada zorlandı. Yarışmaya katılanlar; ezbere okuma 10 puan, vurgu ve tonlamayla okuma 10 puan, jest ve mimikleri kullanma 10 puan, duraklamaları uygun okuma 10 puan, şiir diline uygun okuma 10 puan, ses tonunu ve nefesini ayarlama 10 puan, kelimeleri doğru ifade etme 10 puan, ses ve müzik uyumu 10 puan, sahne hakimiyeti 10 puan ve öğrencinin kıyafeti 10 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirildi.

İstiklal Marşı Okuma Yarışması’nda puanlama sonucunda finale kalan İlkokullar arası kategoride birinci Yağmur Mercimek, ikinci Özel Sağnak ilkokulu öğrencisi Gül Zehra Uçar, üçüncü ise Şehit İstihkam Er Suat Özgan İlkokulu öğrencisi Sueda Aktaş oldu.

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