Kayseri OSB Teknik Koleji, finallere iyi başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Kadınlar Final müsabakaları mücadele eden Kayseri ekibi OSB Teknik Koleji finalleri 2’de 2 yaparak başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu 20192020 sezonu 2. Lig Kadınlar Final heyecanı Isparta’da devam ediyor. Isparta Işıkkent Spor Salonunda düzenlenen final karşılaşmalarında mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji ilk maçında İzmirspor’u 31 mağlup ederek ikinci maçında ise bugün güçlü rakibi Fenerbahçe’yi set vermeden 30 mağlup etti.

OSB Teknik Koleji, Fenerbahçe’yi ilk sette 3028, ikinci sette 2522 ve üçüncü sette 2523 yenerek sahadan 30’lık galibiyetle ayrılarak puanını 6’ya çıkartarak büyük bir avantaj elde etti. OSB Teknik Koleji son maçında yarın saat 13.00’de Vakıfbank ile oynayacak.

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