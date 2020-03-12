Kayseri otogarında tatil yoğunluğu



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesiyle üniversite öğrencileri memleketlerine gitmek için otogarlarda yoğunluk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından üniversitelerin 3 hafta kesintisiz tatil edildiği açıklandı. Üniversite öğrencileri de tatil nedeniyle memleketlerine gitmek için Kayseri otogarına geldi. Üniversite öğrencileri otogarda yoğunluk oluşturdu. Otogarda bilet satışı yapan Ali Koçak, "Kayseri'den Türkiye'nin her yerine seferler var. Normalde bu aylar bizim ölü sezonumuz. Otobüslerde normalde yüzde 30 doluluk oranı vardı ancak bu tatil nedeniyle doluluk oranı yüzde 70'lere ulaştı. Bugün için otobüslerde yer problemi yok. Yarın içinse aşırı bir yüklenme olduğu için internetler zaman zaman gidiyor. Ondan dolayı vatandaşlarımız paniklemesin. Biz yıllardır bu işleri yapan insanlar olarak gerekli tedbirleri alıyoruz. Yolcularımızı kesinlikle mağdur etmeyiz" ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencisi Batın Selçuk ise, "Aydın'a gitmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 2 saattir buradayız. Biletimizi aldık. İnşallah memleketimize gideceğiz" dedi.

Üniversite öğrencisi Okan Gürbüz de, 3 haftalık tatil olunca memleketi olan Aydın'a gitmek için otogara geldiğini belirterek, otobüs bileti aradığını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2020-03-12 22:29:11



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